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Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья

1 марта 2017, среда, 12:30 – ИА СОЧИ-24

Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья
В Сети набирает популярность весьма пикантный рекламный ролик белорусской компании по производству нижнего белья. На видео полуобнаженные мужчины эротично шьют дамские трусики и лифчики.
По сюжету ролика, созданного компанией Mark Formelle, женщина в деловом костюме попадает на завод по производству нижнего белья. Но вместо привычных портних она видит полуголых бруталов. Мускулистые работники подчеркнуто сексуально шьют женское нижнее белье, гладят его утюгом, примеряют на манекене и даже упаковывают. Авторы рекламы, опубликованной на видеохостинге YouTube, сделали нестандартный ход, поскольку традиционно дамские предметы гардероба рекламируют модели-женщины.   

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Британский бизнесмен научился извлекать деньги из воздуха. Предприимчивый мужчина делает это в буквальном смысле, продавая расфасованный невидимый продукт всем желающим...»

сегодня, 16:14
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию

Очередной, третий по счету иск готовит Киев во Всемирную торговую организацию. Жалоба касается российского запрета на импорт украинской продукции. В Минэкономразвития Украины действия Москвы назвали "торговой агрессией"...»

сегодня, 15:59
Савченко готова стать украинским Пиночетом

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине предстоит трудный путь к стабилизации после вооруженного конфликта. Парламентарий отметила, что готова возглавить государство в этот тяжелый период...»

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Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно

В центре столицы, в районе Фрунзенской набережной, посреди Москвы-реки образовалось огромное пятно..»

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Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура

В городе Боудон (Великобритания) педагоги закрытой школы бурно отметили увольнение директора-тирана. Они выпивали и веселились на всю катушку прямо в здании учебного заведения...»

сегодня, 15:28
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца

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