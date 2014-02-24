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Поляки разрешили России поделить Украину
30 января 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24
На сей раз торг между Москвой и Вашингтоном будет вестись по
поводу Крыма и санкций. Так что Польша может не волноваться, подчеркнул Миха
Кузь."Мы можем ожидать того, что, как и многие его
предшественники, Дональд Трамп попытается договориться с Россией. Но я бы хотел
отметить, что это может усложнить курс нашей восточной политики. Однако при
всем этом Польша не является ставкой в соглашении. Ею также не является ни наш
суверенитет, ни принадлежность к какой-либо сфере влияния", – заявил
политолог в интервью Polskie Radio."Ставкой является статус Крыма, экономические санкции,
сотрудничество с Россией на различных международных форумах, а также тот факт,
что с Москвой будут больше считаться в ООН", – уверен политолог. По
словам эксперта, поляки паникуют, потому что страдают от недуга "искалеченной
памяти". Но им надо помнить, как к ним отнеслись союзники во время Второй
мировой войны, а они любую попытку соглашения Запада с Россией рассматривают
как начало предательства и возможность разделения их страны."Не в наших интересах, чтобы Россия сильно навредила
Украине. Но также не в наших интересах, чтобы дело дошло до военного
столкновения на линии Россия-НАТО, ведь тогда мы бы стали фронтовым
государством", – отметил Михал Кузь. Политолог признал, что Польша не во всем может помочь
Украине. "Но это вина не Трампа, а времени, в котором живут люди, кризисов, в
которых оказались ЕС и НАТО", – заключил он.
Источник:
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