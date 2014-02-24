Поляки разрешили России поделить Украину

30 января 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Поляки разрешили России поделить Украину

"Недуг искалеченной памяти" – вот причина болезненного отношения поляков к любой попытке Запада наладить отношения с Россией. Это объясняет панику, охватившую политиков в Варшаве при слухах о возможном сотрудничестве Вашингтона с Москвой. Однако Польше можно расслабиться: сегодня не она является ставкой в игре двух гигантов, заверяет польский политолог.На сей раз торг между Москвой и Вашингтоном будет вестись поповоду Крыма и санкций. Так что Польша может не волноваться, подчеркнул МихаКузь."Мы можем ожидать того, что, как и многие егопредшественники, Дональд Трамп попытается договориться с Россией. Но я бы хотелотметить, что это может усложнить курс нашей восточной политики. Однако привсем этом Польша не является ставкой в соглашении. Ею также не является ни нашсуверенитет, ни принадлежность к какой-либо сфере влияния", – заявилполитолог в интервью Polskie Radio."Ставкой является статус Крыма, экономические санкции,сотрудничество с Россией на различных международных форумах, а также тот факт,что с Москвой будут больше считаться в ООН", – уверен политолог. Пословам эксперта, поляки паникуют, потому что страдают от недуга "искалеченнойпамяти". Но им надо помнить, как к ним отнеслись союзники во время Второймировой войны, а они любую попытку соглашения Запада с Россией рассматриваюткак начало предательства и возможность разделения их страны."Не в наших интересах, чтобы Россия сильно навредилаУкраине. Но также не в наших интересах, чтобы дело дошло до военногостолкновения на линии Россия-НАТО, ведь тогда мы бы стали фронтовымгосударством", – отметил Михал Кузь. Политолог признал, что Польша не во всем может помочьУкраине. "Но это вина не Трампа, а времени, в котором живут люди, кризисов, вкоторых оказались ЕС и НАТО", – заключил он.

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