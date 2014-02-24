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Пользователи соцсетей поздравляют женщин с праздником
8 марта 2017, среда, 13:29 – ИА СОЧИ-24
К
поздравлениям присоединяются певцы, актеры и музыканты. К примеру, Михаил Пореченков свое поздравление
с 8 Марта разместил в Instsgram.
"Дорогие, любимые, родные, красивые, добрые,
крепкие, хрупкие... Самые, самые прекрасные женщины, девушки, девочки!!! С
праздником Вас!" – написал Пореченков.
Отметим,
что хэштег #ВамЛюбимые в русскоязычном сегменте Сети сегодня стал главным.
Отследить все поздравления с Международным женским днем можно на MakeHerSmile.world. На
ресурсе каждый может заполнить открытку и поздравить своих любимых женщин. Не отстают от пользователей соцсетей
и российские полицейские. Они поздравляют женщин с праздником на дорогах страны.
Автоинспекторы вручают им цветы и
подарки, не забывая при этом напоминать о соблюдении правил дорожного движения.
В преддверии Международного женского дня во многих городах России прошли уже
ставшими традиционными флешмобы сотрудников МВД.
Источник:
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