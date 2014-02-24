Помощница Трампа оправдалась за развратную позу

1 марта 2017, среда, 15:01 – ИА СОЧИ-24



Помощница Трампа оправдалась за развратную позу

Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо."В Овальном кабинете было довольно много людей. Меня попросили сделать фотографию с определенного ракурса, поэтому я и оказалась в такой позе на диване", – заявила Конуэй в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, она даже не заметила, как забралась на диван с ногами. Напомним, пару дней назад помощница главы Белого дома стала объектом для насмешек со стороны пользователей Сети. На распространившемся в интернете снимке видно, как Конуэй не сняв обувь забралась на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать несколько фотографий присутствующих на свой смартфон.Многие интернет-пользователи назвали ее поведение неуважительным и развязным. По их мнению, столь фривольная и расслабленная поза недопустима для официального лица, тем более помощницы американского лидера. Кроме того, они предложили представителям Белого дома приобрести специальные "антивандальные" пластиковые чехлы, которые защитят мягкую мебель от острых каблуков незадачливой помощницы.Впрочем, нашлись и те, кто не нашел в поведении Келлиэнн ничегопредосудительного. Некоторые пользователи Сети вспомнили, что мебель вБелом доме и не такое "терпела".

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