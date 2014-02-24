Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме
28 февраля 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24
Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме
Помощница президента США Келлиэнн Конуэй неожиданно для себя стала объектом насмешек интернет-пользователей. Это произошло после того, как в СМИ попали снимки встречи Трампа с лидерами афроамериканской студенческой общины. Наделавшие шуму кадры сделаны в Овальном кабинете. На них видно, что госпожа Конуэй прямо в обуви забралась на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать несколько групповых фото на свой смартфон. Многие пользователи Сети сочли поведение помощницы президента США неуважительным и развязным. Они также считают такую расслабленную позу неподобающей для официального лица.
Читатели даже выступили с инициативой. Они предложили представителям Белого дома приобрести специальные "антивандальные" пластиковые чехлы, которые защитят мягкую мебель от острых каблуков госпожи Конуэй. Впрочем, нашлись и те, кто не нашел в поведении Келлиэнн ничего предосудительного. Некоторые пользователи Сети вспомнили, что мебель в Белом доме и не такое "терпела". Ранее объектом насмешек интернет-пользователей после визита в США стала украинский политик Юлия Тимошенко. Как писали Dni.Ru, поездка на молитвенный завтрак в Америку стала настоящим ударом по имиджу Тимошенко. Пользователей Сети развеселило, что она караулила Трампа у туалета.
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Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»