Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме

28 февраля 2017, вторник, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме

Помощница президента США Келлиэнн Конуэй неожиданно для себя стала объектом насмешек интернет-пользователей. Это произошло после того, как в СМИ попали снимки встречи Трампа с лидерами афроамериканской студенческой общины.Наделавшие шуму кадры сделаны в Овальном кабинете. На них видно, что госпожа Конуэй прямо в обуви забралась на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать несколько групповых фото на свой смартфон. Многие пользователи Сети сочли поведение помощницы президента США неуважительным и развязным. Они также считают такую расслабленную позу неподобающей для официального лица.Читатели даже выступили с инициативой. Они предложили представителям Белого дома приобрести специальные "антивандальные" пластиковые чехлы, которые защитят мягкую мебель от острых каблуков госпожи Конуэй. Впрочем, нашлись и те, кто не нашел в поведении Келлиэнн ничего предосудительного. Некоторые пользователи Сети вспомнили, что мебель в Белом доме и не такое "терпела". Ранее объектом насмешек интернет-пользователей после визита в США стала украинский политик Юлия Тимошенко. Как писали Dni.Ru, поездка на молитвенный завтрак в Америку стала настоящим ударом по имиджу Тимошенко. Пользователей Сети развеселило, что она караулила Трампа у туалета.

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