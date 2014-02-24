Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
18 января 2017, среда, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками. "Никакого корпоратива у подчиненных Ольги Голодец не было. Да, конечно, люди иногда ходят в рестораны, но это был не корпоратив. И ничего такого там не устраивалось. Я был в предновогоднем походе в ресторан и никаких драк не видел", – цитирует Ивана Слепцова "Комсомольская правда".Чиновник добавил, что Илья Баринов, якобы больше всех пострадавший в драке, вообще не работает в правительстве. "Видимо, его с кем-то путают. Илья Баринов – сотрудник администрации Калининградской области", – уточнил Слепцов. Однако в пресс-службе администрации Калининградской области опровергли эту информацию, пишет NationNews.Полиция задержала троих мужчин, избивших чиновников в ресторане и скрывшихся на Rolls-Royce. Это совладелец и сотрудник "Рэмнефтегаза", а также инженер ООО "Полимерные конструкции", пишет Life.ru. Они дали признательные показания и подчеркнули, что разборки затеяли подчиненные вице-премьера. Ранее сообщалось, что в столичном караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице произошла драка между работниками правительства и компанией мужчин, отдыхавших в заведении. В потасовке участвовали около 20 человек. На место прибыл наряд полиции, вызванный замглавы секретариата Ольги Голодец Арсением Юшиным. Примечательно, что о побоях стражам порядка заявили лишь чиновники.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»