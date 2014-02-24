Помощник Сечина найден мертвым в Москве

В Москве утром 26 декабря нашли труп главы аппарата руководителя "Роснефти" Олега Еровинкина. 61-летний топ-менеджер скончался в собственном автомобиле.Следователи выясняют обстоятельства гибели помощника главы нефтяной компании Игоря Сечина. "Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»
Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»