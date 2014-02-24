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Помощник Сечина найден мертвым в Москве

26 декабря 2016, понедельник, 16:59 – ИА СОЧИ-24

Помощник Сечина найден мертвым в Москве
Помощник Сечина найден мертвым в Москве

В Москве утром 26 декабря нашли труп главы аппарата руководителя "Роснефти" Олега Еровинкина. 61-летний топ-менеджер скончался в собственном автомобиле.Следователи выясняют обстоятельства гибели помощника главы нефтяной компании Игоря Сечина. "Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:29
Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»

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