Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео
27 декабря 2016, вторник, 13:59 – ИА СОЧИ-24
Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео
Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками заведения. Один из подписчиков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел своего противника в подсобное помещение, сообщает Life.ru. После короткой словесной перепалки участник "сходки" нанес мужчине 15 ножевых ранений.Через некоторое время еще один мужчина заступился за пьяного посетителя заведения. В результате очередной потасовки он получил десять ножевых ранений в шею.Драку остановили подоспевшие на помощь сотрудники ресторана. Персонал заведения вызвал скорую помощь пострадавшим. Прибывшие медики доставили их в больницы. "Двое мужчин после инцидента находятся в коме", – сообщил источник. Напомним, в октябре 2016 года потасовка пассажиров в столичном метро также закончилась поножовщиной. Мужчина, вышедший из поезда, столкнулся плечом с другим человеком, попытавшимся войти в вагон. В результате словесной перепалки один из них нанес другому два ножевых ранения.
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Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»