Попугай исполнил хит Рианны и Эминема

В Сети набирает популярность видео, на котором попугай блестяще исполняет популярный хит рэпера Эминема и поп-певицы Рианны The Monster. За сутки забавный ролик набрал на канале YouTube более 70 миллионов просмотров. Вероятно, кто-то обратил внимание на потрясающие вокальные способности попугая и с помощью монтажа "встроил" его пение в оригинальный клип, передает Lenta.ru. Исполнившая партию Рианны птица очень органично смотрится в дуэте с Эминемом.Необычное исполнение поп-хита вызвало восторг у пользователей. "Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая", – иронично отметил один из них.
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Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»