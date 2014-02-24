Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

3 марта 2017, пятница, 13:14 – ИА СОЧИ-24



Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это.Как рассказал сам Боб Джек, речь идет об участии в его музыкальном проекте, передает Life.ru. При этом, работа Дианы не будет связана ни с эротикой, ни с порно. "Cкоро мы можем услышать замечательную исполнительницу рэпчика. Мне кажется, из нее получится настоящая дива шоу-бизнеса, особенно под таким руководством мэтра европейского кино для взрослых", – рассказал порнорежиссер. Боб Джек пояснил, что Диана привлекла его вовсе не скандальной историей про изнасилование, а привлекательной внешностью и неординарными личностными качествами. "Как человек на экране, она просто великолепна", – говорит режиссер. При этом, Боб Джек подчеркивает, что для участия в проекте вовсе не важно то, есть у Дианы вокальные способности или нет. "Это не мешает писать и читать, это даже лучше – сейчас мы делаем такой красивый автотюн, что с нас берут примеры мэтры эстрады", – отметил он. Мать Дианы уже дала Бобу Джеку свое разрешение на то, чтобы девушка участвовала в проекте. Возможно, сотрудничество красотки и порнорежиссера будет таким успешным, что Шурыгина начнет участвовать и в других его проектах. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известна после того, как приняла участие в шоу "Пусть говорят". На телепередаче девушка заявила о том, что в прошлом году, во время вечеринки в загородном доме ее изнасиловал 21-летний юноша. Однако ни телезрители, ни гости в студии не смогли разглядеть в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие решили, что девушка просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.

СОЧИ 24