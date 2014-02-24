Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры



Назван идеальный месяц для зачатия сегодня, 13:44 Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»

Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге сегодня, 13:43 Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами сегодня, 13:01 В пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет компании Eczacibasi..»

Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи сегодня, 12:58 Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»



Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра сегодня, 12:43 В московском метро женщина упала между вагонов..»

Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге сегодня, 12:15 Стивен Гутьеррас в прямом смысле загорелся на заседании суда в Майами по делу о поджоге. На 28-летнем адвокате вспыхнули брюки во время заключительной речи в защиту клиента...»

Реабилитированный активист Дадин напросился на арест сегодня, 11:59 Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»

Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа сегодня, 11:45 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала шутку, в последнее время популярную в ведомстве. Она связана с начавшимся в здании МИДа ремонтом...»