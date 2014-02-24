Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры

История 31-летней тайской порнозвезды показала, что не все на свете измеряется деньгами. Красотка бросила мужа-миллионера и беззаботную жизнь, чтобы вернуться в любимую профессию. Порноактриса Нонг Нат в 2012 году увлеклась буддизмом и под влиянием религии решила остепениться. Она бросила работу в секс-индустрии и, пытаясь стать добропорядочной женщиной, вышла замуж за 70-летнего американского миллионера, передает Mirror. Однако через пять лет красотка развелась и собралась вернуться к любимой работе. Она призналась, что секса с мужем практически не было. Нонг Нат опасалась, что тот не выдержит постельных развлечений и получит сердечный приступ прямо в спальне. Возможно, секс-звезда слукавила, и ей просто было противно ублажать дряхлого мужа. Как бы там ни было, после развода у тайки осталось достаточно денег и драгоценностей, чтобы ни в чем себе не отказывать. Теперь актриса планирует заняться производством фильмов для взрослых. А чтобы карьера пошла в гору быстрее, красотка решила сделать операцию по изменению формы груди. Отметим, что до встречи с миллионером Нонг Нат активно снималась в порнофильмах. В 200З году она была приговорена к шести месяцам условного заключения, поскольку в Таиланде подобная деятельность запрещена.
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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»