ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порнозвезду изнасиловали во время съемок

23 декабря 2016, пятница, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Порнозвезду изнасиловали во время съемок
Порнозвезду изнасиловали во время съемок
Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты.
Свои обвинения актриса выдвинула против режиссера картины, которая производилась для канадской компании Brazzers. По словам Никки, грубые действия не были указаны в сценарии и она была просто шокирована тем, какому унижению ее подвергли, передает Independent. Девушка утверждает, что требовала прекратить съемки, однако ее просьба была проигнорирована и насилие на камеру продолжалось. Режиссер же отрицает все обвинения в свой адрес. В компании
Brazzers также прокомментировали инцидент. Руководство фирмы заявило, что оставляет выбор сцен на усмотрение режиссера и не может отвечать за контент. Однако представители
Brazzers подчеркнули, что против любых форм изнасилования и издевательств на съемочной площадке. "Ни в коем случае. Ни перед камерой, ни за ней", – заявили они. В компании планируют разобраться с жалобой Никки. Кроме того, сцену изнасилования с участием актрисы пообещали вырезать из картины в том случае, если выяснится, что она действительно была снята незаконно. Стоит отметить, что Никки оказали мощную поддержку в соцсети Twitter ее коллеги по цеху. Судя по комментариям, изнасилования во время съемок порно встречаются отнюдь не редко, а жалобы актрис "клубнички" часто остаются незамеченными. "Мне так жаль, что это случилось с тобой. Такая же фигня была и со мной. Всем наплевать на твое нет", – посетовала одна из девушек. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:15
В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки..»

сегодня, 13:43
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США...»

сегодня, 13:15
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус

Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на юге Малайзии..»

сегодня, 12:59
Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог...»

сегодня, 12:29
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

сегодня, 11:29
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

сегодня, 10:43
В США обвинили Порошенко в коррупции

Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:15
В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки..»

сегодня, 13:43
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США...»

сегодня, 13:15
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус

Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на юге Малайзии..»

сегодня, 12:59
Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог...»

сегодня, 12:29
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

сегодня, 12:00
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

сегодня, 11:29
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

сегодня, 10:43
В США обвинили Порошенко в коррупции

Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.