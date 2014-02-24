Порнозвезду изнасиловали во время съемок

23 декабря 2016, пятница, 15:00 – ИА СОЧИ-24



Порнозвезду изнасиловали во время съемок

Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты.Свои обвинения актриса выдвинула против режиссера картины, которая производилась для канадской компании Brazzers. По словам Никки, грубые действия не были указаны в сценарии и она была просто шокирована тем, какому унижению ее подвергли, передает Independent. Девушка утверждает, что требовала прекратить съемки, однако ее просьба была проигнорирована и насилие на камеру продолжалось. Режиссер же отрицает все обвинения в свой адрес. В компанииBrazzers также прокомментировали инцидент. Руководство фирмы заявило, что оставляет выбор сцен на усмотрение режиссера и не может отвечать за контент. Однако представителиBrazzers подчеркнули, что против любых форм изнасилования и издевательств на съемочной площадке. "Ни в коем случае. Ни перед камерой, ни за ней", – заявили они. В компании планируют разобраться с жалобой Никки. Кроме того, сцену изнасилования с участием актрисы пообещали вырезать из картины в том случае, если выяснится, что она действительно была снята незаконно. Стоит отметить, что Никки оказали мощную поддержку в соцсети Twitter ее коллеги по цеху. Судя по комментариям, изнасилования во время съемок порно встречаются отнюдь не редко, а жалобы актрис "клубнички" часто остаются незамеченными. "Мне так жаль, что это случилось с тобой. Такая же фигня была и со мной. Всем наплевать на твое нет", – посетовала одна из девушек.

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