Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

14 февраля 2017, вторник, 17:30 – ИА СОЧИ-24



Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области.Член политической партии не может иметь двойное гражданство.Таков российский закон, и для Вороненкова он не исключение, заявил секретарь ЦККПРФ Юрий Афонин."У нас по закону о политических партиях человек,который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членствов рядах политических партий. Мы рассмотрим этот вопрос, и с момента полученияим второго гражданства будет принято решение о его исключении из рядовКПРФ", – пояснил депутат.Афонин рассказал, что связаться с бывшим коллегойкоммунистам не удалось, как они ни старались. Тем не менее в партии убеждены,что интервью с Вороненковым, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. КПРФ будет запрашивать официальную информацию о том, действительно ли экс-депутатполучил второе гражданство. Что же касается антироссийских высказываний беглогопарламентария в упомянутом интервью, то по этому поводу руководство КПРФнамерено выпустить специальное заявление. "Я думаю, что мы от именируководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому чтоэто плоскость не юридическая, а политическая", – сказал секретарь ЦК КПРФ. Еще более интересные факты озвучил зампредседателя ЦК Владимир Кашин. По его данным, беглец намерен занять место, освободившеесяпосле отставки Михаила Саакашвили. "Говорят, что Вороненков будетгубернатором Одессы. Я не шучу", – цитирует Кашина "Интерфакс".Парламентарий уточнил, что информация поступила из нескольких ответственныхисточников. По словам Кашина, экс-депутат своими действиями сам исключил себяиз КПРФ, в которой пробыл всего несколько лет.Очень жестко отреагировал на последние новости о Вороненковеполитолог Павел Данилин. "Если "небратья" посадят Вороненкова зато, что тот проголосовал за присоединение Крыма к России, а также упакуют нанары его жену Максакову, это будет очень достойный финал всей этой истории сдвумя ублюдками-предателями", – написал Данилин в Facebook. "Впрочем, тогда я лично буду обращаться к МИДу ипрезиденту России с просьбой вернуть на родину томящихся за решеткой гражданРоссии. Вернуть и тут посадить", – заключил политолог.Режиссер Владимир Бортко высказался не менее резко, назвавВороненкова предателем. "Важно предательство не только моих товарищей поКПРФ, где он состоял, мы бы это еще пережили – предателей вообще-то вешают, яснимал кинофильм сейчас про шпиона, и там в конце предателя повесили, всехпредателей вешают, это хорошо. Но он предал свою Родину, что недопустимо ни подкаким видом", – сказал первый зампред Комитета Госдумы по культуре и такжечлен КПРФ. Режиссер считает, что правильнее всего просто вычеркнуть этогочеловека из памяти.

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