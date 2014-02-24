Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса

31 января 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса

Минобороны Украины увеличило денежное вознаграждение служащим частей, воюющих в Донбассе. Ожесточенные бои в зоне соприкосновения ВСУ и ополчения продолжаются. Украинская артиллерия обстреливает мирные кварталы Донецка.Киев нашел способ вдохновить армию на новые подвиги. Министробороны Украины Степан Полторак приказал увеличить размер денежных выплатвоеннослужащим, воюющим в Донбассе. "Согласно приказу, военнослужащим,которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиватьсяденежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен", – заявила пресс-секретарьведомства Оксана Гаврилюк.Тем временем под обстрел украинской артиллерии в Киевскомрайоне Донецка попала группа российских журналистов. Как сообщает агентствоДАН, это журналисты федеральных телеканалов НТВ и "Лайфньюз",а также сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Им удалосьукрыться в подъезде одного из зданий. В Макеевке снаряды разрушили жилые дома игазопровод.В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения резкообострилась. Обстрелы территории ДНР из артиллерийских орудий и установокзалпового огня следуют один за другим. Командование самопровозглашеннойреспублики отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие средимирного населения. ВСУ за последнее время несколько раз пытались прорвать линиюобороны ополчения. "В 14:30 противник предпринял вторую безуспешнуюпопытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одноговзвода при поддержке двух БМП. Ответнымогнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убитыи более 10 ранены", – сообщили в Минобороны республики.Накануне ВСУ атаковали крупными силами позиции силсамообороны под Донецком, в треугольнике Пески-Ясиноватая-Авдеевка, на Светлодарской дуге и под Докучаевском. Однако на сей раз получили жесткийответ. Минувшим вечером артиллерия ополчения открыла ураганный огонь практическипо всей северо-западной дуге фронта, от аэропорта до Авдеевки. Потериукраинской армии превысили 150 человек убитыми и ранеными.31 января лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и ВладимирДегтяренко выступили с совместным обращением к главам России, США и Германии. "Просимвас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельностьпротив народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирнымжителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Покана нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа,предотвратите большую беду", – говорится в обращении.В то же время руководство в Киеве выступило с неожиданно"гуманными" заявлениями. Советник министра Украины по "временнооккупированным территориям" Юрий Гримчак пришел к выводу, что полнаяблокада республик Донбасса принесет вред не только местным жителям. По егословам, если перекрыть воду в Донецк, то пострадает Мариуполь, которыйподключен к тому же каналу Северский Донец. То же касается энергетики. 80%электроэнергии, которую получает Мариуполь, производится на территории Донбасса."Все, кто на Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершаютгосударственную измену", – заключил советник.

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