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Порошенко доплачивает военным за убитых жителей Донбасса
31 января 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24
Киев нашел способ вдохновить армию на новые подвиги. Министр
обороны Украины Степан Полторак приказал увеличить размер денежных выплат
военнослужащим, воюющим в Донбассе. "Согласно приказу, военнослужащим,
которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться
денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен", – заявила пресс-секретарь
ведомства Оксана Гаврилюк.Тем временем под обстрел украинской артиллерии в Киевском
районе Донецка попала группа российских журналистов. Как сообщает агентство
ДАН, это журналисты федеральных телеканалов НТВ и "Лайфньюз",
а также сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Им удалось
укрыться в подъезде одного из зданий. В Макеевке снаряды разрушили жилые дома и
газопровод.В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения резко
обострилась. Обстрелы территории ДНР из артиллерийских орудий и установок
залпового огня следуют один за другим. Командование самопровозглашенной
республики отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди
мирного населения. ВСУ за последнее время несколько раз пытались прорвать линию
обороны ополчения. "В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную
попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного
взвода при поддержке двух БМП. Ответным
огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты
и более 10 ранены", – сообщили в Минобороны республики.Накануне ВСУ атаковали крупными силами позиции сил
самообороны под Донецком, в треугольнике Пески-Ясиноватая-Авдеевка, на Светлодарской дуге и под Докучаевском. Однако на сей раз получили жесткий
ответ. Минувшим вечером артиллерия ополчения открыла ураганный огонь практически
по всей северо-западной дуге фронта, от аэропорта до Авдеевки. Потери
украинской армии превысили 150 человек убитыми и ранеными.31 января лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир
Дегтяренко выступили с совместным обращением к главам России, США и Германии. "Просим
вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность
против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным
жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Пока
на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа,
предотвратите большую беду", – говорится в обращении.В то же время руководство в Киеве выступило с неожиданно
"гуманными" заявлениями. Советник министра Украины по "временно
оккупированным территориям" Юрий Гримчак пришел к выводу, что полная
блокада республик Донбасса принесет вред не только местным жителям. По его
словам, если перекрыть воду в Донецк, то пострадает Мариуполь, который
подключен к тому же каналу Северский Донец. То же касается энергетики. 80%
электроэнергии, которую получает Мариуполь, производится на территории Донбасса.
"Все, кто на Украине сегодня призывает блокировать Донбасс, совершают
государственную измену", – заключил советник.
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