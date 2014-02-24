Порошенко доверит Яценюку все деньги Украины

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева готовится уйти в отставку. Как сообщают некоторые украинские СМИ, ее место может занять бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. Как пишет "РБК-Украина", Гонтарева ранее уже собиралась уйти с поста руководителя НБУ, однако на этот раз ее просьба, вероятно, будет удовлетворена. "Решение принято, ищут нового главу", – приводит издание слова своих источников в главном финансовом ведомстве страны. Сообщается, что один из главных претендентов на место Гонтаревой – бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который ранее работал в Национальном банке. Впрочем, точной информации пока нет. "Ищут нового председателя. Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с поста", – добавляет "РБК-Украина". Арсений Яценюк пришел в Национальный банк Украины в 2003 году. Он занял должность заместителя главы финансового регулятора Сергея Тигипко. После ухода последнего со своего поста, с июля по декабрь 2004 года, Яценюк был исполняющим обязанности главы Нацбанка. Кроме того, в сентябре 2005 года он стал министром экономики. После государственного переворота на Украине и свержения Виктора Януковича в феврале 2014 года Яценюк занял пост руководителя кабмина страны. Именно в его бытность премьер-министром Украина потеряла Крым, а в Донбассе начался кровопролитный вооруженный конфликт, не закончившийся и по сей день.
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»