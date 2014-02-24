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Порошенко доживает последние дни

28 марта 2017, вторник, 15:31 – СОЧИ-24

Порошенко доживает последние дни
Порошенко доживает последние дни
Вся украинская реальность – финансовая, политическая – представляет из себя нарастающий хаос. Украинское царство, не успев сформироваться как государство, летит в пропасть. Порошенко доживает последние дни, на смену ему к власти придут радикалы.

Порошенко – несчастный президент, который доживает последние минуты. Он сломлен. Нет того гладкого, холеного, целлулоидного Порошенко, который пришел вслед за Януковичем. Его ненавидят промышленники, потерявшие свои заводы. Его ненавидят радикалы, потому что он, по их мнению, ничего не делает в Донбассе, считает главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов.
"Его все ненавидят. Поэтому я прогнозирую в скором времени переворот на Украине, еще один переворот. По-видимому, к власти придут вот эти радикалы так называемые – потому что они сплочены, у них оружие, и они задают тон в идеологии", – заявил Проханов.
По словам публициста, у руля на Украине в результате переворота встанут ненавистники России, которые сразу нанесут удар по Донбассу.
"К власти придут вот эти пенящиеся, ненавидящие Россию и ненавидящие Донбасс люди, их много, они сбиты в партии, они сбиты в батальоны, у них есть оружие, у них есть отъявленные командиры, они почувствовали уже запах крови там, на Донбассе. И они нанесут удар по Донбассу. Неизбежно", – цитирует Проханова "Комсомольская правда".
Лидером на Украине, по словам публициста, станет тот, кто первый ворвется в кабинет Порошенко и вытащит из его ящика часы с бриллиантами. Что же касается самого украинского президента, то он сбежит. "Если даруют ему жизнь, он сбежит и будет жить дальше где-нибудь в изгнании, где у него банковские счета…" – сказал писатель.
Проханов не исключил, что Порошенко может отправиться и в Россию. Как отметил публицист, Россия – страна милостивая, она принимает всех беглецов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:15
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