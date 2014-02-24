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Порошенко готовит новую пакость для Крыма

10 февраля 2017, пятница, 15:58 – ИА СОЧИ-24

Порошенко готовит новую пакость для Крыма
Порошенко готовит новую пакость для Крыма
Украина готовится провести новые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" вблизи полуострова. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, стрельбы будут проводиться на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, которая непосредственно граничит с Крымом. При этом представитель военного ведомства Украины не пожелал сообщать точных дат проведения учений. В то же время он отметил, что стрельбы будут проводиться для усиления слаженности зенитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", – сказал Гуцуляк. Стоит отметить, что первые ракетные стрельбы рядом с Крымом Украина провела в начале декабря прошлого года. Изначально Киев заявлял, что зона учений затронет и воздушное пространство полуострова. В Москве, в свою очередь, предостерегли украинское руководство от "необдуманных шагов". В итоге зона учений была смещена в сторону от Крыма. По итогам стрельб президент Украины Петр Порошенко заявил, что они "засвидетельствовали эффективность украинского оружия". Спустя некоторое время после учений Москва заявила о том, что на территории Крымского полуострова будут развернуты дополнительные комплексы противовоздушной обороны С-400. По словам командующего дислоцированной на юге России четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севастьянова, созданный над территорией полуострова "оборонительный зонтик" способен отслеживать и сбивать любые цели.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
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