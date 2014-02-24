Порошенко готовится бежать в Россию

28 декабря 2016, среда, 12:46 – ИА СОЧИ-24



Порошенко готовится бежать в Россию

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу.Как утверждает Казаков, после избрания президентом США Дональда Трампа Порошенко отправил в Вашингтон своих людей, которые должны были обсудить будущее американо-украинских отношений, а также получить гарантии безопасности для самого президента и его капиталов. "Однако соратников Порошенко отказались принять", – утверждает эксперт. Это стало причиной того, что он обратил свой взор в сторону Москвы, которую ранее обвинял во всех смертных грехах, полагает Казаков. Вопросы все те же: личная безопасность и сохранность активов в случае потери власти. Ранее эксперты заявили о высокой степени вероятности того, что новое американское руководство покончит с президентством Порошенко. Причинами этому послужит как общая неэффективность и коррумпированность украинских властей, так и позиция самого Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также высказываются предположения о том, что Вашингтон и Москва могут пойти на раздел сфер влияния в Европе, что приведет к полному переходу Украины под влияние России. В любом случае для реализации такого сценария нужна будет смена власти в этой стране и приход к руководству более адекватных и договороспособных людей.

СОЧИ 24