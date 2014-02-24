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Порошенко готовятся судить за госизмену

13 января 2017, пятница, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Порошенко готовятся судить за госизмену
Порошенко готовятся судить за госизмену
Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Службу безопасности Украины (СБУ) завести уголовное дело на президента Петра Порошенко. Главу государства обвиняют в госизмене.
На своей странице в социальной сети Facebook Кузьмин заявил, что СБУ необходимо начать процесс уголовного преследования президента Порошенко, а также топ-менеджеров принадлежащей ему кондитерской компании Roshen. По словам юриста, в то время как Киев "ведет войну" с Москвой, бизнес Порошенко в России продолжает действовать и приносить ему доход. Кузьмин уверен, что судебное преследование главы украинского государства необходимо для "защиты интересов народа", сообщает газета "Известия". Ранее Кузьмин заявил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку в отношении президента Петра Порошенко. Причиной стали его бизнес-активы в России. "Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК", – написал он.
Стоит отметить, что среди российских активов президента Украины по-прежнему значится шоколадная фабрика "Рошен" в Липецке. Производство на ней продолжает функционировать. Более того, предприятие набирает новых сотрудников и обещает им неплохие зарплаты. При этом закрыть фабрику в Липецке Порошенко обещал еще в 2014 году. С тех пор его активом неоднократно интересовались российские налоговые и правоохранительные органы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
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В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
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