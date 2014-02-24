Порошенко испугался внимания Трампа к Путину

10 марта 2017, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Порошенко испугался внимания Трампа к Путину

В окружении украинского лидера Петра Порошенко готовят встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев."Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее", – прокомментировал чиновник встречу Трампа и Порошенко в интервью украинскому изданию hromadske.ua. При этом соратник украинского лидера заявил, что очень важно, чтобы она состоялась до встречи главы Белого дома и президента России Владимира Путина. Кроме того, Елисеев заявил, что в рамках подготовки встречи президентов Украины и США Вашингтон посетил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Там он, как ожидается, провед ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и советником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером. При этом Елисеев отметил, что на данный момент идет проработка тем для обсуждения между лидерами двух стран.В начале февраля Петр Порошенко заявил, что их встреча с Дональдом Трампом состоится "в ближайшее время". Между тем в конце прошлого месяца замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи американского лидера и с его российским коллегой.Что касается даты встречи президентов России и США, то об этом пока нет никакой информации. Тем не менее, некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле этого года. Сам же Путин во время своей недавней пресс-конференции со своим словенским коллегой Барутом Пахором заявил, что встреча глав России и США может произойти в столице Словении Любляне.

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