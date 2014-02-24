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Порошенко начал финальный этап распродажи Украины
30 января 2017, понедельник, 20:15 – ИА СОЧИ-24
По словам украинского лидера, бизнес из Германии должен активнее инвестировать в Украину. В частности, глава государства обратился к представителям немецких банков, строительных, агропромышленных и телекоммуникационных отраслей, пишет Lenta.ru. Задача же государства, уверен Порошенко, обеспечить безопасные условия для этого процесса. Впрочем, упомянуть про разгул бандитизма в стране и огромные масштабы коррупции президент не посчитал необходимым.
Масштабная распродажа госсобственности на Украине началась весной
прошлого года с утверждением президентом страны поправок в законе о
приватизации, которые регламентировали правила, в соответствии с которым
государство будет передавать свою собственность в руки частных лиц. Так, помимо прочего, запрещалась продажа госимущества российским компаниям. Кроме того, поправки позволили привлекать к приватизации иностранных
советников.
Одним из первых приватизированных активов стал Одесский Припортовый завод. Кроме того, "с молотка" ушли такие предприятия, как Днепровский машиностроительный завод, Укрнефтепродукт и многие другие активы. По мнению экспертов, с помощью приватизации Киев отчаянно пытается заткнуть огромную дыру в бюджете страны.
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