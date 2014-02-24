Порошенко наградил убитого снайпером оперного певца

Украинский президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание героя оперному певцу Василию Слипаку, который был убит в бою с ополченцами Донбасса в июне 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства. Как говорится в тексте документа, звание героя присвоено Слипаку "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", и "самоотверженное служение украинскому народу". Кроме того, сообщается, что певец также награжден орденом "Золотая звезда".Напомним, Василий Слипак построил карьеру во Франции и почти 20 лет прослужил в Парижской опере, однако бросил работу и вступил в ряды экстремистской группировки "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. В июне 2016 года, во время силовой операции Киева против жителей Донецкой и Луганской областей певец погиб от выстрела снайпера. В июле ополченцы Донбасса заявили, что Слипак сам спровоцировал бой, в котором погиб не только он, но и его товарищи. При этом, сразу после похорон Порошенко посмертно наградил певца орденом "За мужество". Ситуация на юго-востоке Украины начала обостряться в конце февраля 2014 года, когда население Донбасса выразило протест против госпереворота в Киеве. В ответ новая власть развязала боевые действия с участием армии, Национальной гвардии, батальонов МВД и добровольческих группировок.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»