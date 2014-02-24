ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порошенко нашел нового врага

26 декабря 2016, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Порошенко нашел нового врага
Порошенко нашел нового врага
Окружение президента Украины Петра Порошенко предпринимает попытки отправить в отставку главного банкира страны. Уволить руководителя Национального банка Валерию Гонтареву хотят также в "Батькивщине" и в Радикальной партии Олега Ляшко.
Наказать Гонтареву призывают депутаты из УДАРа, Радикальной
партии и "Батькивщины". А уважаемый на Западе нардеп Сергей Тарута в
интервью австрийским СМИ утверждал, что главный банкир Украины причастна к
отмыванию денег, полученных в качестве помощи от МВФ и Евросоюза. Ближайшие
соратники Порошенко тоже невзлюбили Гонтареву.
"Против нее работает внутреннее окружение президента —
речь о ближайших лицах, возможно, это Константин Григоришин. В схеме участвует
и Арсен Аваков, а он не вступал бы в прямой конфликт с президентом", -
сказал украинскому изданию "Вести"  политолог Руслан Бортник.
Тем временем в Киеве появилась информация о том, что
Гонтареву могут уволить по "мягкому" сценарию: отправить на новую
должность, суть которой – дальнейшие  переговоры с МВФ. На место главы НБУ может
быть назначен нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак. Власти
Украины объявили о национализации этого банка. В понедельник, 26 декабря стало
известно, что несколько компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали
процедуру банкротства.

Между тем в понедельник в Киеве продолжились акции протеста с
требованием отправить в отставку главу Нацбанка. Гонтареву обвиняют в падении
курса национальной валюты, что негативно сказалось на экономике и привело к
массовому обнищанию населения. На прошлой неделе Тернопольский горсовет
обратился к президенту Украины с призывом уволить Гонтареву "как лицо,
непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение
покупательной способности граждан Украины". С аналогичным требованием к Петру
Порошенко обращались и депутаты из комитета по финансовой политике Верховной
Рады.

Самой массовой акцией с требованием отставки главного
банкира страны стал так называемый "Финансовый майдан". 15 ноября
2016 года улицы Киева и других крупных городов страны вышли обманутые вкладчики
банка "Михайловский" и других обанкротившихся банков, а также активисты
"Батькивщины". Помимо требований о возврате своих денег, они высказывали
недовольство высокими тарифами на коммунальные услуги.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео

Сотрудникам МЧС удалось успешно извлечь из воды фрагменты рухнувшего Ту-154..»

сегодня, 18:00
Самые сексуальные телеведущие года

Западные СМИ собрали в одном видеоролике самые яркие появления девушек-телеведущих в эфире. Изюминка в том, что одеты они были не самым подобающим образом для ТВ...»

сегодня, 17:44
Опознано тело жертвы крушения Ту-154 в Черном море

Близкие погибших в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море приступили к опознанию тел..»

сегодня, 17:43
В работе московского метро произошел сбой

В работе столичного метрополитена произошел сбой..»

сегодня, 17:29
Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154

Украинский художник Георгий Ключник цинично высмеял гибель пассажиров самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру...»

сегодня, 17:29
Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»

сегодня, 17:13
Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала"

В Москве во время съемки передачи "Первого канала" случилось страшное происшествие. Медведь набросился на одну из участниц программы и повалил на пол...»

сегодня, 17:01
Савченко предложили переехать в Крым

Надежду Савченко пригласили жить в Крым. На полуострове ей найдут достойное занятие, пообещал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео

Сотрудникам МЧС удалось успешно извлечь из воды фрагменты рухнувшего Ту-154..»

сегодня, 18:00
Самые сексуальные телеведущие года

Западные СМИ собрали в одном видеоролике самые яркие появления девушек-телеведущих в эфире. Изюминка в том, что одеты они были не самым подобающим образом для ТВ...»

сегодня, 17:44
Опознано тело жертвы крушения Ту-154 в Черном море

Близкие погибших в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море приступили к опознанию тел..»

сегодня, 17:43
В работе московского метро произошел сбой

В работе столичного метрополитена произошел сбой..»

сегодня, 17:29
Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154

Украинский художник Георгий Ключник цинично высмеял гибель пассажиров самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру...»

сегодня, 17:29
Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»

сегодня, 17:13
Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала"

В Москве во время съемки передачи "Первого канала" случилось страшное происшествие. Медведь набросился на одну из участниц программы и повалил на пол...»

сегодня, 17:01
Савченко предложили переехать в Крым

Надежду Савченко пригласили жить в Крым. На полуострове ей найдут достойное занятие, пообещал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.