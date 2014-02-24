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Порошенко нашел нового врага
26 декабря 2016, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24
Наказать Гонтареву призывают депутаты из УДАРа, Радикальной
партии и "Батькивщины". А уважаемый на Западе нардеп Сергей Тарута в
интервью австрийским СМИ утверждал, что главный банкир Украины причастна к
отмыванию денег, полученных в качестве помощи от МВФ и Евросоюза. Ближайшие
соратники Порошенко тоже невзлюбили Гонтареву.
"Против нее работает внутреннее окружение президента —
речь о ближайших лицах, возможно, это Константин Григоришин. В схеме участвует
и Арсен Аваков, а он не вступал бы в прямой конфликт с президентом", -
сказал украинскому изданию "Вести" политолог Руслан Бортник.
Тем временем в Киеве появилась информация о том, что
Гонтареву могут уволить по "мягкому" сценарию: отправить на новую
должность, суть которой – дальнейшие переговоры с МВФ. На место главы НБУ может
быть назначен нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак. Власти
Украины объявили о национализации этого банка. В понедельник, 26 декабря стало
известно, что несколько компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали
процедуру банкротства.
Между тем в понедельник в Киеве продолжились акции протеста с
требованием отправить в отставку главу Нацбанка. Гонтареву обвиняют в падении
курса национальной валюты, что негативно сказалось на экономике и привело к
массовому обнищанию населения. На прошлой неделе Тернопольский горсовет
обратился к президенту Украины с призывом уволить Гонтареву "как лицо,
непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение
покупательной способности граждан Украины". С аналогичным требованием к Петру
Порошенко обращались и депутаты из комитета по финансовой политике Верховной
Рады.
Самой массовой акцией с требованием отставки главного
банкира страны стал так называемый "Финансовый майдан". 15 ноября
2016 года улицы Киева и других крупных городов страны вышли обманутые вкладчики
банка "Михайловский" и других обанкротившихся банков, а также активисты
"Батькивщины". Помимо требований о возврате своих денег, они высказывали
недовольство высокими тарифами на коммунальные услуги.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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