Порошенко нашел нового врага

26 декабря 2016, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Порошенко нашел нового врага

Окружение президента Украины Петра Порошенко предпринимает попытки отправить в отставку главного банкира страны. Уволить руководителя Национального банка Валерию Гонтареву хотят также в "Батькивщине" и в Радикальной партии Олега Ляшко.Наказать Гонтареву призывают депутаты из УДАРа, Радикальнойпартии и "Батькивщины". А уважаемый на Западе нардеп Сергей Тарута винтервью австрийским СМИ утверждал, что главный банкир Украины причастна котмыванию денег, полученных в качестве помощи от МВФ и Евросоюза. Ближайшиесоратники Порошенко тоже невзлюбили Гонтареву."Против нее работает внутреннее окружение президента —речь о ближайших лицах, возможно, это Константин Григоришин. В схеме участвуети Арсен Аваков, а он не вступал бы в прямой конфликт с президентом", -сказал украинскому изданию "Вести" политолог Руслан Бортник.Тем временем в Киеве появилась информация о том, чтоГонтареву могут уволить по "мягкому" сценарию: отправить на новуюдолжность, суть которой – дальнейшие переговоры с МВФ. На место главы НБУ можетбыть назначен нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак. ВластиУкраины объявили о национализации этого банка. В понедельник, 26 декабря сталоизвестно, что несколько компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, началипроцедуру банкротства.Между тем в понедельник в Киеве продолжились акции протеста стребованием отправить в отставку главу Нацбанка. Гонтареву обвиняют в падениикурса национальной валюты, что негативно сказалось на экономике и привело кмассовому обнищанию населения. На прошлой неделе Тернопольский горсоветобратился к президенту Украины с призывом уволить Гонтареву "как лицо,непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижениепокупательной способности граждан Украины". С аналогичным требованием к ПетруПорошенко обращались и депутаты из комитета по финансовой политике ВерховнойРады.Самой массовой акцией с требованием отставки главногобанкира страны стал так называемый "Финансовый майдан". 15 ноября2016 года улицы Киева и других крупных городов страны вышли обманутые вкладчикибанка "Михайловский" и других обанкротившихся банков, а также активисты"Батькивщины". Помимо требований о возврате своих денег, они высказывалинедовольство высокими тарифами на коммунальные услуги.

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