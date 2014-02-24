Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
19 января 2017, четверг, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется встретиться с избранным главой США Дональдом Трампом в феврале. При этом он вновь сообщил об"агрессии" Кремля по отношению к Киеву. "Все знают, что Россия — агрессор. Также все знают, что невозможно снять санкции, не нарушив европейские ценности и интересы. Это будет опасно не только для Украины, но и всей европейской стабильности", – сказал Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Он напомнил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого избранный глава Соединенных Штатов проявил "глубокую вовлеченность" в ситуацию на Украине. "Мы рады серьезной поддержке со стороны обеих партий", – заявил Порошенко. "Я абсолютно уверен, что продолжение нашей кооперации с США будет очень эффективным", – цитирует его The Wall Street Journal.В феврале украинский лидер планирует посетить Вашингтон и надеется на продуктивный диалог с Трампом в рамках своего визита. "Для меня это будет большим удовольствием. Я думаю, это будет эффективная встреча, если основываться на моих впечатлениях от нашего телефонного разговора", – отметил политик.Ранее в администрации Порошенко сообщили, что встреча главы Украины с избранным президентом США пройдет после инаугурации Трампа 20 января. Однако в Вашингтоне эту информацию до сих пор не подтвердили. Напомним, что Порошенко поговорил по телефону с Трампом 24 ноября 2016 года. По его словам, американский бизнесмен сам поднял вопрос об "аннексии" Крыма. Украинский политик выразил надежду на то, что двухпартийная поддержка Киева сохранится и при новой администрации.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»