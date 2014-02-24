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Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку

13 января 2017, пятница, 13:00 – ИА СОЧИ-24

Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку
Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку
Киев отказал в гражданстве россиянке Юлии Толопе, в настоящий момент воюющей в рядах украинской армии на Донбассе. Об этом женщина рассказала на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Толопа сообщила, что получила официальный отказ в предоставлении украинского гражданства. "Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу", – написала женщина. Россиянка начала служить в украинских вооруженных отрядах после того, как президент Петр Порошенко летом прошлого года подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить в украинской армии. В соответствии с нормативно-правовым актом, Толопа могла претендовать на получение гражданства Украины по упрощенной схеме.

При этом стоит отметить, что изначально женщина служила в националистическом батальоне "Айдар", однако позже перешла на службу непосредственно в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре прошлого года она оказалась замешанной в скандале после того как облила томатным соком депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Как сообщалось, причиной конфликта стало невыполнение парламентарием его обещаний по помощи в получении паспорта, которые он давал россиянке. "Айдар" – территориальный добровольческий украинский батальон. Был образован в мае 2014 года для действий на территории Луганской области. Военнослужащие подразделения "прославились" кровавыми акциями устрашения по отношению к местному населению, в том числе изнасилованиями, массовыми убийствами и грабежами. Многие члены батальона придерживаются праворадикальных и нацистских взглядов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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