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Порошенко опустился до шантажа России

24 марта 2017, пятница, 15:15 – ИА СОЧИ-24

Порошенко опустился до шантажа России
Порошенко опустился до шантажа России
Российскому Сбербанку никак не удается продать свою украинскую "дочку". На этот раз, по некоторым данным, сделке помешал президент Петр Порошенко.
На Украине в последний момент сорвалась сделка по продаже филиала Сбербанка. Как пишет
"Коммерсантъ", переговоры по этому поводу активизировались в декабре 2016
года, и стороны дважды были близки к заключению соглашения, но каждый раз
возникали проблемы. По данным источников газеты, сделка была заблокирована на
президентском уровне.
Потенциальные покупатели дочерних структур российских банков
надеются в сложившейся ситуации приобрести активы дешевле. Известно, что основными
претендентами на покупку Сбербанка были два местных бизнесмена – глава
правления ТАСКОМБАНКа Сергей Тигипко и бывший совладелец УкрСиббанка Александр
Ярославский. Последний вел переговоры о покупке Сбербанка вместе с управляющим
директором инвестгруппы ICU Макаром Пасенюком.

ICU – консультант Roshen по покупке и продаже активов. В
конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение",
которое также включало бы продажу липецкой конфетной фабрики Roshen, а это
предприятие, как известно – один из основных бизнес-активов президента Украины
Петра Порошенко.
Глава Сбербанка Герман Греф не раз заявлял, что кредитная организация хочет уйти с украинского рынка. Это произошло после введенных в марте на
Украине санкций в адрес банков с российским государственным капиталом, а также
многочисленных акций различных политических движений, из-за которых они не раз были вынуждены приостанавливать работу.
Что вести бизнес на Украине опасно, было понятно
давно, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"Греф сделал рискованную инвестицию и, очевидно, проиграл", – сказал
политолог. А экономист Алексей Панин, директор
Urus Advisory полагает, что в состоянии блокады российских банковских структур
на Украине любая продажа активов крайне затруднена. "Российские банки в любом случае потерпят убытки.
Очевидно, что они все равно уйдут с Украины, но уйдут с большими потерями.
Сейчас там нет хороших белых рыцарей, которые с радостью купят российские
активы", – сказал экономист в интервью Dni.Ru.
Он также удивился, что Петр Порошенко мог лично запретить банкирам
приобретать российские активы.
Напомним, что центральное отделение "дочки" российского Сбербанка в Киеве 13 марта приостановило работу из-за блокады,
которую устроили националисты. Позднее филиал из-за испорченных банкоматов ввел
лимит на снятие наличных. Между тем в Нацбанке Украины утверждают, что переговоры о
продаже украинских подразделений российских банков продолжаются. Заместитель
главы банка Екатерина Рожкова попросила киевскую полицию защитить отделения российских
финансовых организаций, чтобы они могли цивилизованно уйти с украинского рынка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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