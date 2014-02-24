Порошенко опустился до шантажа России

24 марта 2017, пятница, 15:15 – ИА СОЧИ-24



Порошенко опустился до шантажа России

Российскому Сбербанку никак не удается продать свою украинскую "дочку". На этот раз, по некоторым данным, сделке помешал президент Петр Порошенко.На Украине в последний момент сорвалась сделка по продаже филиала Сбербанка. Как пишет"Коммерсантъ", переговоры по этому поводу активизировались в декабре 2016года, и стороны дважды были близки к заключению соглашения, но каждый развозникали проблемы. По данным источников газеты, сделка была заблокирована напрезидентском уровне.Потенциальные покупатели дочерних структур российских банковнадеются в сложившейся ситуации приобрести активы дешевле. Известно, что основнымипретендентами на покупку Сбербанка были два местных бизнесмена – главаправления ТАСКОМБАНКа Сергей Тигипко и бывший совладелец УкрСиббанка АлександрЯрославский. Последний вел переговоры о покупке Сбербанка вместе с управляющимдиректором инвестгруппы ICU Макаром Пасенюком.ICU – консультант Roshen по покупке и продаже активов. Вконце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение",которое также включало бы продажу липецкой конфетной фабрики Roshen, а этопредприятие, как известно – один из основных бизнес-активов президента УкраиныПетра Порошенко.Глава Сбербанка Герман Греф не раз заявлял, что кредитная организация хочет уйти с украинского рынка. Это произошло после введенных в марте наУкраине санкций в адрес банков с российским государственным капиталом, а такжемногочисленных акций различных политических движений, из-за которых они не раз были вынуждены приостанавливать работу.Что вести бизнес на Украине опасно, было понятнодавно, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин."Греф сделал рискованную инвестицию и, очевидно, проиграл", – сказалполитолог. А экономист Алексей Панин, директорUrus Advisory полагает, что в состоянии блокады российских банковских структурна Украине любая продажа активов крайне затруднена. "Российские банки в любом случае потерпят убытки.Очевидно, что они все равно уйдут с Украины, но уйдут с большими потерями.Сейчас там нет хороших белых рыцарей, которые с радостью купят российскиеактивы", – сказал экономист в интервью Dni.Ru.Он также удивился, что Петр Порошенко мог лично запретить банкирамприобретать российские активы.Напомним, что центральное отделение "дочки" российского Сбербанка в Киеве 13 марта приостановило работу из-за блокады,которую устроили националисты. Позднее филиал из-за испорченных банкоматов ввеллимит на снятие наличных. Между тем в Нацбанке Украины утверждают, что переговоры опродаже украинских подразделений российских банков продолжаются. Заместительглавы банка Екатерина Рожкова попросила киевскую полицию защитить отделения российскихфинансовых организаций, чтобы они могли цивилизованно уйти с украинского рынка.

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