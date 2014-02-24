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Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию
20 января 2017, пятница, 18:45 – ИА СОЧИ-24
Политический эксперт Андрей
Золотарев считает, что Порошенко вывел свой шоколадный актив с российского
рынка в преддверии выборов в Раду. Ведь фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендами
принесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас,
в период предвыборной кампании.
Кроме того, Порошенко не
хочет, чтобы ему регулярно напоминали о Липецке и о том, что он платит налоги в
российский бюджет. "Для бизнеса он был ему необходим, но политические
соображения перевесили", – цитирует Золотарева "Вести-Украина".
Согласен с политологом и
экономист Александр Охрименко. Козырная карта Порошенко на данный момент – разжигание
ненависти к России, несмотря на то, что фабрика в Липецке давала ему
возможность удерживать позиции не только на рынке в России, но и в Средней Азии.
"Теперь всерьез пошла подготовка к перевыборам Рады, и Порошенко также
начал подготовку. Очевидно, он будет играть на антироссийских настроениях и
поможет своей партии", – говорит экономист.
Стала
известна дата
окончательного увольнения работников с липецкой фабрики – 31 июля 2017 года. Сокращенные после ее закрытия россияне
получат по 60 тысяч рублей.
В апреле будут сокращены врач,
гардеробщик, кастелянша, грузчик, сортировщики, подсобные рабочие, операторы. В
мае под сокращение попадут водители и водители-погрузчики, инженеры, лаборанты,
контролеры, мастера-технологи, начальники смен, операторы-технологи. Последними
уволятся начальники отделов и бухгалтеры – в сентябре.Губернатор Липецкой области Олег Королев заверил, что все уволенные сотрудники закрытой кондитерской фабрики Roshen будут трудоустроены. "Не такая уж большая у нее доля. Всего там работало 1800 человек, сейчас там осталось работать 700 человек... Устроим всех. Ничего страшного. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется – не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем", – заявил губернатор RNS.
Напомним, президент России Владимир
Путин в своем выступлении на Валдайском форуме в 2016 году назвал Петра
Порошенко "крупным инвестором в экономику России". "Фабрика
работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", – отметил
тогда глава государства.
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