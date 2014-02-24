Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию

20 января 2017, пятница, 18:45 – ИА СОЧИ-24



Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию

Эксперты полагают, что президент Украины Петр Порошенко, закрывший в Липецке филиал своей кондитерской корпорации Roshen, примирился с потерей рынка России и Средней Азии. Политические аргументы в решении закрытия завода перевесили бизнес-необходимость.Политический эксперт АндрейЗолотарев считает, что Порошенко вывел свой шоколадный актив с российскогорынка в преддверии выборов в Раду. Ведь фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендамипринесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас,в период предвыборной кампании.Кроме того, Порошенко нехочет, чтобы ему регулярно напоминали о Липецке и о том, что он платит налоги вроссийский бюджет. "Для бизнеса он был ему необходим, но политическиесоображения перевесили", – цитирует Золотарева "Вести-Украина".Согласен с политологом иэкономист Александр Охрименко. Козырная карта Порошенко на данный момент – разжиганиененависти к России, несмотря на то, что фабрика в Липецке давала емувозможность удерживать позиции не только на рынке в России, но и в Средней Азии."Теперь всерьез пошла подготовка к перевыборам Рады, и Порошенко такженачал подготовку. Очевидно, он будет играть на антироссийских настроениях ипоможет своей партии", – говорит экономист.Сталаизвестна датаокончательного увольнения работников с липецкой фабрики – 31 июля 2017 года. Сокращенные после ее закрытия россиянеполучат по 60 тысяч рублей.В апреле будут сокращены врач,гардеробщик, кастелянша, грузчик, сортировщики, подсобные рабочие, операторы. Вмае под сокращение попадут водители и водители-погрузчики, инженеры, лаборанты,контролеры, мастера-технологи, начальники смен, операторы-технологи. Последнимиуволятся начальники отделов и бухгалтеры – в сентябре.Губернатор Липецкой области Олег Королев заверил, что все уволенные сотрудники закрытой кондитерской фабрики Roshen будут трудоустроены. "Не такая уж большая у нее доля. Всего там работало 1800 человек, сейчас там осталось работать 700 человек... Устроим всех. Ничего страшного. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется – не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем", – заявил губернатор RNS.Напомним, президент России ВладимирПутин в своем выступлении на Валдайском форуме в 2016 году назвал ПетраПорошенко "крупным инвестором в экономику России". "Фабрикаработает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль", – отметилтогда глава государства.

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