Порошенко отправил черную метку Трампу

31 января 2017, вторник, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Порошенко отправил черную метку Трампу

Петр Порошенко бросает на Донбасс ракеты и авиацию. Авдеевка превращается в филиал ада на Украине, президент экстренно возвращается в Киев из Берлина и взывает о помощи. То есть сам поджег – и сам кричит "пожар"! Это шаг "последней надежды" – попытка привлечь внимание западных кураторов, подыграв им в борьбе против избранного президента США.Причины столь поспешного возвращения украинского президентав Киев приводят самые разные. Сам Порошенко, конечно, объясняет свое бегство изБерлина ситуацией в Донбассе. Некоторые эксперты считают, что это немецкий канцлер– после беседы с новым американским лидером – дала главе украинскогогосударства от ворот поворот. Кто-то, напротив, думает, что Порошенко получилуказания от Ангелы Меркель – и побежал их исполнять.Однако искать логику в действиях украинского лидера – занятие неблагодарное.Это почти то же самое, что пытаться найти смысл в изречениях Виталия Кличко. Особенновсе запутано в последнее время, когда Москва и Вашингтон от постоянной пикировкипереходят к намекам на сотрудничество. Во всяком случае об Украине уже былосказано лидерами России и США: конфликт надо решать, а не замораживать. Послечего в действиях властей в Киеве появились явные признаки паники: что-то делатьнадо, что именно – не знаем, потому хватаемся за что попало.Очередной хитрый план Порошенко уже стоил жизни сотнеукраинцев, не говоря о раненых. По данным разведки ДНР, перехватившей доклад украинского военного командования,попытка прорыва линий обороны ополчения обошлась ВСУ более чем в 70 убитых. Однакочто президенту Украины жизни его сограждан, когда на кону его собственноеблагосостояние?Донецк и другие города Донбасса два дня беспрерывнообстреливала артиллерия, применялись установки залпового огня. Из-за этого была обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк,Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обестороны линии соприкосновения. Украинская сторона уже возложила ответственностьза эскалацию конфликта на ополченцев, а также заявила, что вина за произошедшеележит на России. При этом Киев потребовал у Запада принять меры по отношению кМоскве.Кроме того, Порошенко спешно включил территории Луганской иДонецкой народных республик в состав особой военно-воздушной зоны "Восток".Притом что остатки украинской авиации давно уже дальше линии разграничения нерискуют залетать (пару лет назад пытались – долетались), такой президентский указвыглядит странно. Эксперты поясняют: что Порошенко таким образом пытается подчеркнуть, что ЛНР и ДНР все ещеявляются частью Украины. Если же дело все-таки дойдет до применения авиации, токиевский режим, скорее всего, будет официально обвинен в невыполнении минскихсоглашений. Более того, в генштабе Украины хорошо понимают, что решить вопрос сДонецком и Луганском с помощью авиаударов не получится.Завершающий штрих нанесли последователи Порошенко наперегоне Светланово – Шипилово. Боевики, блокирующие железную дорогу,вырезали из колеи полутораметровый кусок рельса, сообщила в Facebookпресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай. Если рассматривать все эти действия с точки зренияразрешения внутриукраинского конфликта, то смысл понять сложно – точнее,невозможно. Скорее всего, спровоцированное Киевом обострение в Донбассе – частькампании, нацеленной на ослабление положения президента США Дональда Трампа иусиление позиции его политических противников, считает публицист АнатолийВассерман."Вспомним, что противники Трампа по сей день несмирились со своим поражением. Они устраивают постоянно провокации внутри США.Устраивают всевозможные манифестации под нелестными, мягко говоря, лозунгами.Сейчас, например, они требуют отмены введенного администрацией Трампавременного запрета на въезд в Соединенные Штаты людей из стран, где действуюткрупные террористические организации. То есть они готовы, по сути, подставитьсвоих сограждан под террор, лишь бы хоть немного напакостить своему жепрезиденту", – заявил Вассерман "Свободной прессе"."В таких условиях я вовсе не исключаю, что кто-то изних попросил киевский террористический режим поддержать эту кампанию любойценой, любым способом и с любыми потерями для самого Киева. Не секрет ведь, что"любую цену" всегда платят из чужого кармана", – заключилэксперт.Цель эскалации конфликта в Донбассе – несамопровозглашенные республики. Это определенное послание, направленноеВашингтону, разделяет мнение Вассермана военный эксперт, полковник в отставкеАлександр Жилин. "Масштабной провокацией Киев пытается показать: сразупосле прихода к власти Дональда Трампа ситуация на околороссийских территориях резкоухудшилась. В рамках идущей сейчас в Америке масштабной антитрамповскойкампании оппозиционные новому президенту СМИ уже в ближайшее времярастиражируют этот тезис. Что усугубит и без того неоднозначное отношениеамериканцев к главе государства", – приводит слова Жилина "Экономика сегодня".По словам эксперта, Киев понимает: намечается улучшениедиалога Москвы с Вашингтоном – и старается вбить клинья, пока не стало слишкомпоздно. Готовились эти провокации тщательно и заранее – возможно, со времениянварского визита в Киев бывшего вице-президента США Джо Байдена.Порошенко и компания предпочитают пожертвовать всейостальной страной, чтобы хоть немного продлить свою власть. Они надеются, что,поддерживая военную истерию, смогут списать на войну последствия своейдеятельности. Так что, считают эксперты, выводить ситуацию из "остройфазы" в ближайшее время Киев не станет, продолжив обстрелы ЛНР и ДНР. Авину за боевые действия руководство Украины вновь возложит на Москву, попытаетсянадавить на Вашингтон, требуя "политики сдерживания России".

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