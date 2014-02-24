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Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
25 февраля 2017, суббота, 16:14 – ИА СОЧИ-24
"Была анонсирована не
просто встреча, но и дата – с 21 по 23 февраля, а господин Климкин даже вылетал
в Штаты готовить этот визит", – рассказала политический эксперт Елена Дьяченко.
Кроме того, политолог отметила, что после телефонного
разговора Дональда Трампа и Петра Порошенко американская сторона сообщила, что политики
обсудили вероятность встречи в неопределенном будущем, а украинская, после того
же звонка, распространила заявление о том, что встреча согласована и уже есть
дата, передает "Политнавигатор".
По ее словам, посольство Украины в США вынуждено было
всячески эту легенду поддерживать. "После таких усилий сложно рассчитывать, что
все забудут об этом провале. Мне кажется, это какой-то черный беспросвет – Googl ведь все пишет, никаким
отвлечением внимания не помочь. По сути, это вопрос легитимности, которая
сегодня сыпется как песок раздачей таких вот невыполненных обещаний", —
резюмировал эксперт.
Между тем, сам президент Украины ранее заявил, что доволен
тем, как выстраиваются его отношения с американским лидером Дональдом Трампом.
Однако в то же время он посетовал, что двухсторонним контактам мешает часть
украинской политической элиты.
Как писали Dni.Ru, телефонный разговор
Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинского
лидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа. По его словам,
главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между
странами.
Источник:
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