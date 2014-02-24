Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа

25 февраля 2017, суббота, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа

Широко анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась. Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает это "ужасным дипломатическим провалом" Петра Порошенко."Была анонсирована непросто встреча, но и дата – с 21 по 23 февраля, а господин Климкин даже вылеталв Штаты готовить этот визит", – рассказала политический эксперт Елена Дьяченко.Кроме того, политолог отметила, что после телефонногоразговора Дональда Трампа и Петра Порошенко американская сторона сообщила, что политикиобсудили вероятность встречи в неопределенном будущем, а украинская, после тогоже звонка, распространила заявление о том, что встреча согласована и уже естьдата, передает "Политнавигатор".По ее словам, посольство Украины в США вынуждено быловсячески эту легенду поддерживать. "После таких усилий сложно рассчитывать, чтовсе забудут об этом провале. Мне кажется, это какой-то черный беспросвет – Googl ведь все пишет, никакимотвлечением внимания не помочь. По сути, это вопрос легитимности, котораясегодня сыпется как песок раздачей таких вот невыполненных обещаний", —резюмировал эксперт.Между тем, сам президент Украины ранее заявил, что доволентем, как выстраиваются его отношения с американским лидером Дональдом Трампом.Однако в то же время он посетовал, что двухсторонним контактам мешает частьукраинской политической элиты.Как писали Dni.Ru, телефонный разговорПорошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинскоголидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа. По его словам,главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства междустранами.

СОЧИ 24