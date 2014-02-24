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Порошенко пережил полный провал в Мюнхене
18 февраля 2017, суббота, 17:43 – ИА СОЧИ-24
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Порошенко
ушел от основной темы дискуссии под названием "Будущее Запада: упадок или
возврат?". Украинский лидер игнорировал вопросы о других странах, лишь упорно
твердя об отношениях Москвы и Киева.
Петр Порошенко по традиции резко раскритиковал политику России
в отношении Украины. По словам президента, российское руководство ненавидит Киев.
Однако другие участники конференции – американский сенатор
Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Великобритании Борис
Джонсон, а также министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс – в своих
речах ни разу не затронули вопрос Украины. Они обсуждали проблемы касающиеся
будущего Евросоюза, Brexit и политики США. В итоге почти всю полуторачасовую дискуссию
Порошенко просидел как статист, пишет "Европейская правда".
Не ускользнуло от блогеров и то, что президенту Украины дали
слово в пятницу вечером, в день открытия конференции, а не в главный, которым
традиционно считается суббота. В предыдущие годы Порошенко выступал в Мюнхене
именно по субботам. Кроме того, в самой дискуссии украинский лидер был не
главным гостем, а лишь третьим.
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