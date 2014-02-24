Порошенко пережил полный провал в Мюнхене

18 февраля 2017, суббота, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Порошенко пережил полный провал в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко пережил полный провал на Мюнхенской конференции по безопасности. Все попытки главы государства привлечь интерес к украинскому вопросу оказались неудачными.Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Порошенкоушел от основной темы дискуссии под названием "Будущее Запада: упадок иливозврат?". Украинский лидер игнорировал вопросы о других странах, лишь упорнотвердя об отношениях Москвы и Киева.Петр Порошенко по традиции резко раскритиковал политику Россиив отношении Украины. По словам президента, российское руководство ненавидит Киев.Однако другие участники конференции – американский сенаторДжон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Великобритании БорисДжонсон, а также министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс – в своихречах ни разу не затронули вопрос Украины. Они обсуждали проблемы касающиесябудущего Евросоюза, Brexit и политики США. В итоге почти всю полуторачасовую дискуссиюПорошенко просидел как статист, пишет "Европейская правда".Не ускользнуло от блогеров и то, что президенту Украины далислово в пятницу вечером, в день открытия конференции, а не в главный, которымтрадиционно считается суббота. В предыдущие годы Порошенко выступал в Мюнхенеименно по субботам. Кроме того, в самой дискуссии украинский лидер был неглавным гостем, а лишь третьим.

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