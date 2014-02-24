Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

31 января 2017, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко.Президент Украины продолжает провокационную политику поотношению к самопровозглашенным республикам на востоке страны. Во время своейочередной поездки за пределы страны, Порошенко поджигает и так взрывоопаснуюситуацию в Донбассе. На Смоленской площади считают, что с помощью зарубежныхвизитов украинское руководство рассчитывает сохранить спровоцированный самимКиевом кризис в международной повестке дня. В последние дни резко обострилась ситуация в Донбассе, гдеподразделения ВСУ продолжают вестинаступательные действия с целью захвата позиций ополчения. Огонь ведется в томчисле и по пригородам Донецка. В стрельбе по жилым кварталам активно применяются тяжелыевиды вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залповогоогня. Среди мирного населения снова есть жертвы.Российский МИД считает это прямым следствием продолжающихсянарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям. "Вместо усилийпо достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добитьсявоенного решения конфликта", – говорится в заявлении дипведомства. МИД призывает украинские власти незамедлительно прекратитьвооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности оперемирии и приступить к ответственному выполнению всех положений Минскихсоглашений.О реакции Кремля на обострение украинского кризиса ранеесообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремлечрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения. Мы чрезвычайносожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена противополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны ", – сказалПесков. Тем временем президент Украины Петр Порошенко призвалпровести срочную видеоконференцию всех заинтересованных в ослаблениинапряженности в Донбассе. Глава делегации ДНР на мирных переговорах в МинскеДенис Пушилин назвал попытку Порошенкосозвать экстренную видеоконференцию пиаром на крови. "Порошенко знает, что1 февраля состоится очная встреча в Минске, но попытался собратьвидеоконференцию в экстренном режиме", – отметил Пушилин.Известно, что сегодня, 31 января, Совет безопасности ООН назакрытых консультациях обсудитобострение ситуации на юго-востоке Украины.

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