ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

31 января 2017, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24

Порошенко пиарится на бойне в Донбассе
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко.
Президент Украины продолжает провокационную политику по
отношению к самопровозглашенным республикам на востоке страны. Во время своей
очередной поездки за пределы страны, Порошенко поджигает и так взрывоопасную
ситуацию в Донбассе. На Смоленской площади считают, что с помощью зарубежных
визитов украинское руководство рассчитывает сохранить спровоцированный самим
Киевом кризис в международной повестке дня. В последние дни резко обострилась ситуация в Донбассе, где
подразделения ВСУ продолжают вести
наступательные действия с целью захвата позиций ополчения. Огонь ведется в том
числе и по пригородам Донецка. В стрельбе по жилым кварталам активно применяются тяжелые
виды вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового
огня. Среди мирного населения снова есть жертвы.
Российский МИД считает это прямым следствием продолжающихся
нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям. "Вместо усилий
по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться
военного решения конфликта", – говорится в заявлении дипведомства. МИД призывает украинские власти незамедлительно прекратить
вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о
перемирии и приступить к ответственному выполнению всех положений Минских
соглашений.О реакции Кремля на обострение украинского кризиса ранее
сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле
чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения. Мы чрезвычайно
сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против
ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны ", – сказал
Песков. Тем временем президент Украины Петр Порошенко призвал
провести срочную видеоконференцию всех заинтересованных в ослаблении
напряженности в Донбассе. Глава делегации ДНР на мирных переговорах в Минске
Денис Пушилин назвал попытку Порошенко
созвать экстренную видеоконференцию пиаром на крови. "Порошенко знает, что
1 февраля состоится очная встреча в Минске, но попытался собрать
видеоконференцию в экстренном режиме", – отметил Пушилин.
Известно, что сегодня, 31 января, Совет безопасности ООН на
закрытых консультациях обсудит
обострение ситуации на юго-востоке Украины.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.