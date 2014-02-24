Порошенко похвастался любовными успехами

Президент Украины Петр Порошенко обратился к женщинам страны на 8 Марта. В Международный женский день он пожелал им любви и мира. Слово "международный" в названии праздника Международный женский день, как считают некотоыре эксперты, спасла 8 Марта от "декоммунизации". При желании украинские общественники и политики могли бы найти причины для того, чтобы не просто отменить официальное празднование женского дня, но и обвинить всех его сторонников в поддержке России.Как бы то ни было, этот праздник на Украине все же отмечают, и к женщинам страны обратился ее президент Петр Порошенко. И во время поздравления он не смог удержаться от того, чтобы похвастаться."Хочу пожелать нашим женщинам две вещи. Первая – это любовь. Мне очень повезло, потому что я знаю, что это такое. Мы с Мариной уже 33 года вместе. И каждое утро я благодарю Бога за то, что Он послал мне любимую женщину", – написал на своей странице в Facebook украинский президент.Вторая вещь, которую он решил пожелать женщинам – это мир. "Как бы нам трудно ни было, мы боремся за то, чтобы он пришел на нашу украинскую землю", – подчеркнул Петр Порошенко. Отметим, предыдущее сообщение Петра Порошенко в Facebook также было посвящено тематике Международного женского дня, однако там говорить о стремлении к мире не пришлось. Украинский президент докладывал о реформах армии и о роли женщин в украинских вооруженных силах."На сегодня в рядах ВСУ проходят военную службу и работают 54 тысяч женщин, из них более 20 000 – женщины-военнослужащие. С начала этого года на контракт вступили более двух тысяч женщин. Столько же имеют статус участников боевых действий. Процент женщин, которые приходят в армию защищать Украину, постоянно растет", – заметил Порошенко.По его словам, женщины получили возможность занимать более 100 военных должностей, в числе которых оказались роли снайперов и разведчиков. "И мы не собираемся останавливаться", – пообещал президент Украины.
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Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере...»
Владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков объявил о начале конкурса красоты под патронажем кредитной организации. Одновременно с этим он запустил интеллектуальный конкурс для женщин, где соревноваться им предстоит статьями о бодипозитиве или эйджизме...»
Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника...»