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Порошенко похвастался новой ракетой

11 февраля 2017, суббота, 11:59 – ИА СОЧИ-24

Порошенко похвастался новой ракетой
Порошенко похвастался новой ракетой
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о разработке нового ракетного вооружения. Для запуска полного блока из 20 снарядов будет достаточно половины секунды.
Об успехах украинской военной промышленности президент страны сообщил в социальной сети Facebook. По словам Порошенко, новые ракеты предназначены для поражения наземных целей.Президент страны отметил, что вооружение поступит в распоряжение Воздушных сил Украины. Новые ракеты будут установлены на ударные вертолеты и самолеты.Президент Украины уточнил, что для запуска полного блока из 20 снарядов будет достаточно половины секунды. Когда именно ракеты поступят на вооружение Воздушных сил страны, не уточняется. Не исключено, что разработка нового вооружения на Украине связана с карательной операцией в Донбассе, которую президент страны начал с новой силой в 2017 году. Украинский бойцы ежедневно обстреливают Донецк и пригород и пытаются захватить поселения на границе с ДНР. Как писали Dni.Ru, в результате действий украинских военных пострадали не только солдаты ДНР, но и мирные жители. Тем не менее попытки захвата территории пока не увенчались успехом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который был избран главой Германии..»

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вчера, 16:43
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вчера, 15:46
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вчера, 14:44
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»

вчера, 13:15
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В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове..»

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