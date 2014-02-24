Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"

Продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, приобретают террористы в Сирии. Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил глава запрещенной в России радикальной организации Меджлис крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, Порошенко продает свою продукцию всем, кому только можно, в том числе членам террористической организации "ИГ" (запрещена в России. – Прим. ред.). "И обвинить Roshen тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже у ИГИЛ, оказывается, есть Roshen", – заявил руководитель Меджлиса. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко понес значительные убытки из-за закрытия принадлежащей его компании фабрики в Липецке. По словам представителей Roshen, на столь радикальные шаги главу украинского государства толкнула неблагоприятная экономическая и политическая обстановка, сложившаяся за последние годы вокруг предприятия. Кроме того, в холдинге Порошенко подчеркнули, что с 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось втрое. Как ранее отметили эксперты, Порошенко вывел свой шоколадный актив с российского рынка в преддверии выборов в Раду. По их мнению, фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендами принесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас, в период предвыборной кампании, заявил политолог Андрей Золотарев.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»