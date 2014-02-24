Порошенко поплакался иностранным гостям

2 марта 2017, четверг, 09:46 – ИА СОЧИ-24



Порошенко поплакался иностранным гостям

Встреча с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским стала для президента Украины очередным поводом заявить о "российской агрессии". На сей раз "руку Кремля" он разглядел в национализации находящихся в Донбассе предприятий. При этом для общения с иностранными гостями Петр Порошенко избрал форму, которую многие охарактеризовали как плач.Эксперты все чаще отмечают, что украинские политики проявляют небывалую изобретательность, но не в поиске пути для достижения результатов, а в поиске причины, почему они этих результатов не достигли. Стандартным объяснением являются "козни Кремля". Бездоказательные обвинения так утомили общественность, что стали предметом для шуток.Исполнять свои обязанности, а также бороться с коррупцией украинским властям мешает и конфликт в Донбассе. На встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским глава государства Петр Порошенко решил объединить эти два аргумента."Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права: Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины", – пожаловался он иностранным гостям. А "признаком оккупации" назвал тот факт, что Россия снабжает население Донбасса газом и электроэнергией.Помощь мирным жителям Порошенко посчитал хорошим поводом для очередного расширения санкций. Политик призвал западные страны ввести ограничительные меры в отношении лиц, взявших под контроль бывшие украинские активы в Донбассе, передает его пресс-служба. Напомним, что временная администрация на предприятиях была назначена из-за блокады региона, организованной радикалами при попустительстве Киева.

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