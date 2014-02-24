Порошенко поплакался иностранным гостям

Встреча с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским стала для президента Украины очередным поводом заявить о "российской агрессии". На сей раз "руку Кремля" он разглядел в национализации находящихся в Донбассе предприятий. При этом для общения с иностранными гостями Петр Порошенко избрал форму, которую многие охарактеризовали как плач. Эксперты все чаще отмечают, что украинские политики проявляют небывалую изобретательность, но не в поиске пути для достижения результатов, а в поиске причины, почему они этих результатов не достигли. Стандартным объяснением являются "козни Кремля". Бездоказательные обвинения так утомили общественность, что стали предметом для шуток.Исполнять свои обязанности, а также бороться с коррупцией украинским властям мешает и конфликт в Донбассе. На встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским глава государства Петр Порошенко решил объединить эти два аргумента."Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права: Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины", – пожаловался он иностранным гостям. А "признаком оккупации" назвал тот факт, что Россия снабжает население Донбасса газом и электроэнергией.Помощь мирным жителям Порошенко посчитал хорошим поводом для очередного расширения санкций. Политик призвал западные страны ввести ограничительные меры в отношении лиц, взявших под контроль бывшие украинские активы в Донбассе, передает его пресс-служба. Напомним, что временная администрация на предприятиях была назначена из-за блокады региона, организованной радикалами при попустительстве Киева.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»