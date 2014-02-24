Порошенко придумал план возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом шагом к возвращению Крыма. На полуострове уже высмеяли такую позицию. О планах по восстановлению территориальной целостности Украины Петр Порошенко рассказал на встрече с послами иностранных государств. "Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС давно стали неотъемлемыми элементами стратегии возвращения Донбасса и Крыма", – цитирует главу государства его пресс-служба.Порошенко отметил, что Украина остается "форпостом в борьбе с российской военной агрессией". Политик в очередной раз заявил о "жестоком нарушении прав человека" в республике. По его словам, Россия опускает новый железный занавес, и Киев не позволит оставить за ним своих людей."Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия целиком не выполнит минские договоренности, пока полностью не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", – подчеркнул Порошенко. При этом он уверен, что Киев выполнил свою часть договоренностей. О необходимости введения безвизового режима с ЕС украинский президент говорил и ранее. "Если хотите – это дополнительный стимул и для возвращения власти в Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращении Крыма. Это создание мотивации для крымчан: или у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ, или вы сидите в оккупированном Крыму с ограничением международных путешествий", – заявил он еще в 2015 году. На полуострове уже прокомментировали стратегию Порошенко. "У украинских политиков есть глубокое заблуждение, что крымчане, как в свое время посетители Майдана, за бусы изменят Родине. Видимо, обещание безвизовых поездок – это те бусы, которые папуасам раздавали", – предположил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»