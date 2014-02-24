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Порошенко придумал план возвращения Крыма

17 января 2017, вторник, 10:30 – ИА СОЧИ-24

Порошенко придумал план возвращения Крыма
Порошенко придумал план возвращения Крыма
Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом шагом к возвращению Крыма. На полуострове уже высмеяли такую позицию.
О планах по восстановлению территориальной целостности Украины Петр Порошенко рассказал на встрече с послами иностранных государств. "Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС давно стали неотъемлемыми элементами стратегии возвращения Донбасса и Крыма", – цитирует главу государства его пресс-служба.Порошенко отметил, что Украина остается "форпостом в борьбе с российской военной агрессией". Политик в очередной раз заявил о "жестоком нарушении прав человека" в республике. По его словам, Россия опускает новый железный занавес, и Киев не позволит оставить за ним своих людей."Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия целиком не выполнит минские договоренности, пока полностью не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", – подчеркнул Порошенко. При этом он уверен, что Киев выполнил свою часть договоренностей.
О необходимости введения безвизового режима с ЕС украинский президент говорил и ранее. "Если хотите – это дополнительный стимул и для возвращения власти в Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращении Крыма. Это создание мотивации для крымчан: или у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ, или вы сидите в оккупированном Крыму с ограничением международных путешествий", – заявил он еще в 2015 году. На полуострове уже прокомментировали стратегию Порошенко. "У украинских политиков есть глубокое заблуждение, что крымчане, как в свое время посетители Майдана, за бусы изменят Родине. Видимо, обещание безвизовых поездок – это те бусы, которые папуасам раздавали", – предположил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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