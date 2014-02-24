Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве. На выдумки Порошенко о российской угрозе ответил член Совета федерации Алексей Пушков. По его словам, украинский лидер несколько ошибся, употребляя слово "полномасштабная"."Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих – масштаб не тот", – написал политик на своей странице в социальной сети Twitter. По всей видимости, Пушков имел ввиду вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, когда президент Грузии Михаил Саакашвили попытался соперничать с Россией на поле битвы.Ранее украинский лидер набросился с необоснованными нападками на Россию. Риторика Порошенко не меняется вот уже несколько лет: ослепленный мифической угрозой со стороны Кремля, он пытается убедить весь мир, что Москва планирует вторгнуться в Европу после того, как покончит с Киевом.@Alexey_Pushkov pic.twitter.com/bIkX0ONq2H– Галина Кислова (@GalinkinaG) 22 февраля 2017 г.Примечательно, что подобные обвинения звучат из уст главного инициатора карательной операции в Донбассе, новый этап которой начался в 2017 году. За несколько недель активных боевых действий, украинская армия неоднократно обстреливала жилые районы и пыталась прорваться за линию разграничения. Попытки киевских карателей успехом не увенчались.
Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»
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Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»
Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»
Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»
Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»