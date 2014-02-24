

Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили сегодня, 10:29 Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

Ушел из жизни актер Петренко сегодня, 02:59 Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

Что делать, если ваш банк обанкротился вчера, 22:14 Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

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Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни" вчера, 21:00 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык...»

Кто услышал отчаянный вопль Януковича вчера, 20:44 Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

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Милонов отреагировал на трусы Джонсона вчера, 20:15 Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»