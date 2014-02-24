ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

23 февраля 2017, четверг, 10:29 – ИА СОЧИ-24

Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве.
На выдумки Порошенко о российской угрозе ответил член Совета федерации Алексей Пушков. По его словам, украинский лидер несколько ошибся, употребляя слово "полномасштабная"."Порошенко любит порассуждать о возможности "полномасштабной войны" с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих – масштаб не тот", – написал политик на своей странице в социальной сети Twitter. По всей видимости, Пушков имел ввиду вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, когда президент Грузии Михаил Саакашвили попытался соперничать с Россией на поле битвы.Ранее украинский лидер набросился с необоснованными нападками на Россию. Риторика Порошенко не меняется вот уже несколько лет: ослепленный мифической угрозой со стороны Кремля, он пытается убедить весь мир, что Москва планирует вторгнуться в Европу после того, как покончит с Киевом.@Alexey_Pushkov pic.twitter.com/bIkX0ONq2H– Галина Кислова (@GalinkinaG) 22 февраля 2017 г.Примечательно, что подобные обвинения звучат из уст главного инициатора карательной операции в Донбассе, новый этап которой начался в 2017 году. За несколько недель активных боевых действий, украинская армия неоднократно обстреливала жилые районы и пыталась прорваться за линию разграничения. Попытки киевских карателей успехом не увенчались.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:29
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
Лжеца Трампа раскусили по лицу

Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»

вчера, 21:00
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык...»

вчера, 20:44
Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

вчера, 20:15
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

Юная жительница Ульяновска Диана Шурыгина утверждает, что в 16 лет стала жертвой насильника. Когда эта история была предана огласке, выяснилось: многие россияне не считают Диану жертвой...»

вчера, 20:15
Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:29
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
Лжеца Трампа раскусили по лицу

Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»

вчера, 21:00
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык...»

вчера, 20:44
Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»

вчера, 20:15
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

Юная жительница Ульяновска Диана Шурыгина утверждает, что в 16 лет стала жертвой насильника. Когда эта история была предана огласке, выяснилось: многие россияне не считают Диану жертвой...»

вчера, 20:15
Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.