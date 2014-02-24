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Порошенко приравнял Украину к Афганистану

16 февраля 2017, четверг, 17:01 – ИА СОЧИ-24

Порошенко приравнял Украину к Афганистану
Порошенко приравнял Украину к Афганистану
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не отказал себя в удовольствии обвинить Россию во всех смертных грехах. На этот раз глава государства раскритиковал Москву за начавшуюся в 1979 году Афганскую войну, сравнив тогдашнюю ситуацию в этой стране с положением современной Украины.
В ходе своего выступления на собрании, посвященному Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, Порошенко заявил, что Украина стала жертвой России, как в свое время Афганистан. "И я уверен, что точку ставить оснований нет. К сожалению, история нас учит, что это лишь запятая", – пустился в рассуждения глава украинского государства. При этом он заявил, что якобы четверть погибших в Афганской войне советских солдат были украинцами. "Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 000 наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших есть украинец. Это более 3300 человек", – заявил Порошенко. К сожалению, украинский президент в ходе своего выступления не посчитал нужным рассказать о том, сколько украинских солдат погибли за время война в Донбассе, вина за развязывание которой лежит на нем и его политических соратниках.
Кроме того, во время своего выступления Порошенко заявил, что третья годовщина событий на Майдане может быть использована различными политическими силами внутри страны. "Не достигнув успеха в открытом противостоянии с нашими вооруженными силами, враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри", – заявил он. При этом глава государства отметил большое количество призывов к акциям протеста против политики правительства, распространяемых в социальных сетях. По его мнению, это является не чем иным, как попыткой ведения "подрывной деятельности" против страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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