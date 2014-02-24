Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа

16 января 2017, понедельник, 14:16 – ИА СОЧИ-24



Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа

Петр Порошенко услышал "обнадеживающие сигналы" от Дональда Трампа. Радостное известие украинский лидер сообщил журналистам на пресс-конференции по случаю визита в Киев Джо Байдена, пока еще занимающего пост вице-президента США.Президент Украины полон надежд. Порошенко разгадал вдействиях окружения Дональда Трампа некие положительные для Украины (или длянего лично) сигналы – и готов к плодотворному сотрудничеству с новой американскойадминистрацией."Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за советы,за помощь хорошему другу вице-президенту Байдену и нынешней администрации США.Мы очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороныновой администрации США", – сказал Порошенко на пресс-конференции.Встречей с журналистами завершились беседы украинскогопрезидента с вице-президентом США Джо Байденом и украинско-американскиепереговоры в расширенном составе, сообщает "112 Украина". Главнаямысль, которую старался донести Порошенко: Россия – приоритетная угроза нетолько для Украины, но и для США. В ответ Джо Байден выразил надежду, чтоадминистрация Трампа захочет быть "партнером Украины".Байден, скорее всего, не хотел лишний раз разочаровыватьПорошенко. Как известно, Дональд Трамп – и в качестве кандидата на президентскийпост, и уже будучи избранным главой государства – украинского лидера простоигнорирует. Как-то украинская пресса уже писала с восторгом о том, чтопрезидент Украины провел телефонные переговоры с Трампом. Однако переходнаяадминистрация США даже не упомянула об этом факте в своем пресс-релизе.Конфузом обернулась и первая попытка Порошенко представитьсябудущему президенту – во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. СоперницаТрампа – Хиллари Клинтон – с радостью приняла украинского лидера и, как всегда,обещала поддержку. А миллиардер предложение Порошенко просто проигнорировал.Позже журналисты Politico нашли доказательства вмешательстваУкраины в предвыборную гонку в США. По данным американского издания, Киевпытался помочь Клинтон, собирая компромат на Трампа. А после победы республиканцаПорошенко встретился с лоббистами из Вашинтона, в том числе – с Эдом Роджерсоми Лестером Мэнсоном, которые должны помочь наладить отношения с Трампом.Ежемесячно правительство Украины платит их фирме 50 тысяч долларов. Изданиеуверено, что все это избранный президент США украинскому лидеру еще припомнит.

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