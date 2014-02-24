|16 января, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
16 января 2017, понедельник, 14:16 – ИА СОЧИ-24
Президент Украины полон надежд. Порошенко разгадал в
действиях окружения Дональда Трампа некие положительные для Украины (или для
него лично) сигналы – и готов к плодотворному сотрудничеству с новой американской
администрацией."Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за советы,
за помощь хорошему другу вице-президенту Байдену и нынешней администрации США.
Мы очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны
новой администрации США", – сказал Порошенко на пресс-конференции.Встречей с журналистами завершились беседы украинского
президента с вице-президентом США Джо Байденом и украинско-американские
переговоры в расширенном составе, сообщает "112 Украина". Главная
мысль, которую старался донести Порошенко: Россия – приоритетная угроза не
только для Украины, но и для США. В ответ Джо Байден выразил надежду, что
администрация Трампа захочет быть "партнером Украины".Байден, скорее всего, не хотел лишний раз разочаровывать
Порошенко. Как известно, Дональд Трамп – и в качестве кандидата на президентский
пост, и уже будучи избранным главой государства – украинского лидера просто
игнорирует. Как-то украинская пресса уже писала с восторгом о том, что
президент Украины провел телефонные переговоры с Трампом. Однако переходная
администрация США даже не упомянула об этом факте в своем пресс-релизе.Конфузом обернулась и первая попытка Порошенко представиться
будущему президенту – во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соперница
Трампа – Хиллари Клинтон – с радостью приняла украинского лидера и, как всегда,
обещала поддержку. А миллиардер предложение Порошенко просто проигнорировал.Позже журналисты Politico нашли доказательства вмешательства
Украины в предвыборную гонку в США. По данным американского издания, Киев
пытался помочь Клинтон, собирая компромат на Трампа. А после победы республиканца
Порошенко встретился с лоббистами из Вашинтона, в том числе – с Эдом Роджерсом
и Лестером Мэнсоном, которые должны помочь наладить отношения с Трампом.
Ежемесячно правительство Украины платит их фирме 50 тысяч долларов. Издание
уверено, что все это избранный президент США украинскому лидеру еще припомнит.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.