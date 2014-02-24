Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России

24 января 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России

Президент Украины Петр Порошенко подверг критике предложение Дональда Трампа об урегулировании отношений между Москвой и Вашингтоном. Украинский лидер не увидел связи между ситуацией на Ближнем Востоке и кризисом на Украине и в очередной раз заявил, что благодарен американской стороне за ограничительные меры в отношении России.Петр Порошенко как огня боится отмены Вашингтоном антироссийскихсанкций. "Санкции – единственный действенный метод, чтобымотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров", -сказал он.Так украинский лидер прокомментировал заявление ДональдаТрампа о возможном взаимном снятии санкций Москвой и Вашингтоном в том случае,если состоятся договоренности о совместной борьбе с террористами на БлижнемВостоке. "Если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то вообщенужны санкции?" – говорил Трамп. В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с Порошенко сказал,что не верит в отмену антироссийских санкций новым президентом США.Напомним, еще до инаугурации Дональд Трамп заявил,что согласится на отмену некоторых санкций в отношенииРоссии, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращенииядерных вооружений. В Кремле к этой идее отнеслись скептически: пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков сказал, что Москва считает недопустимым симметричноеядерное разоружение США и России, так как страны имеют различный ядерныйпотенциал. Кроме того, по словам Пескова,увязывание вопроса отмены санкций против России со стороны США исокращения ядерного оружия не представляется возможным.Между тем с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампаполитика США на украинском направлении может поменяться. Эксперты не исключают, что перемены коснутся руководства Украины, в том числе президентастраны Петра Порошенко. Американское интернет-издание Politico на днях опубликовало сенсационнуюинформацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Какоказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс, оказывая поддержку Хиллари Клинтон.Однако еще до этого в Politico утверждали, что Трамп может пойти на смену власти на Украине. Столь радикальные шаги новой американскойадминистрации будут обусловлены в первую очередь неудовлетворительными результатамиправления команды Порошенко.

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