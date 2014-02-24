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Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России
24 января 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Петр Порошенко как огня боится отмены Вашингтоном антироссийских
санкций. "Санкции – единственный действенный метод, чтобы
мотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров", -
сказал он.
Так украинский лидер прокомментировал заявление Дональда
Трампа о возможном взаимном снятии санкций Москвой и Вашингтоном в том случае,
если состоятся договоренности о совместной борьбе с террористами на Ближнем
Востоке. "Если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то вообще
нужны санкции?" – говорил Трамп. В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с Порошенко сказал,
что не верит в отмену антироссийских санкций новым президентом США.
Напомним, еще до инаугурации Дональд Трамп заявил,
что согласится на отмену некоторых санкций в отношении
России, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении
ядерных вооружений. В Кремле к этой идее отнеслись скептически: пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков сказал, что Москва считает недопустимым симметричное
ядерное разоружение США и России, так как страны имеют различный ядерный
потенциал. Кроме того, по словам Пескова,
увязывание вопроса отмены санкций против России со стороны США и
сокращения ядерного оружия не представляется возможным.
Между тем с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа
политика США на украинском направлении может поменяться. Эксперты не исключают, что перемены коснутся руководства Украины, в том числе президента
страны Петра Порошенко. Американское интернет-издание Politico на днях опубликовало сенсационную
информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как
оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс, оказывая поддержку Хиллари Клинтон.
Однако еще до этого в Politico утверждали, что Трамп может пойти на смену власти на Украине. Столь радикальные шаги новой американской
администрации будут обусловлены в первую очередь неудовлетворительными результатами
правления команды Порошенко.
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