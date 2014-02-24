Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс

31 марта 2017, пятница, 13:46 – СОЧИ-24



Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс

Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян.По словам аналитика, такие новости уже ни у кого не вызывают удивления. "Потому что постоянно на Украине убивают друг друга. Теперь уже, видимо, дошли до самих себя", – прокомментировал эксперт ситуацию в комментарии изданию "ПолитНавигатор".При этом Гаспарян отмечает, что совершенно очевидно, что случившееся будет использовано нынешним киевским режимом для обвинений в адрес самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. "Будут в очередной раз говорить, что это какие-то диверсанты, террористы, хотя, скорее всего, здесь речь идет уже о внутренних разборках внутри самой украинской политической элиты, только и всего", – подчеркнул аналитик.В то же время политолог отмечает, что убийство Хараберюша, известного по пыткам сторонников независимости Донбасса, является началом зачистки президентом Украины Петром Порошенко откровенных военных преступников. По мнению Гаспаряна, правящий в Киеве режим пошел на такой шаг из-за боязни быть обвиненным в преступлениях во время боевых действий в регионе. "Те люди, которые запятнали себя военными преступлениями, крайне невыгодны Порошенко. Ему нужно избавиться от них, чтобы никто в Европе, условно, на "нормандском формате", не мог сказать ему о том, что "у вас там поощряется терроризм", – сказал аналитик. Стоит подчеркнуть, что имя погибшего Александра Хараберюша фигурировало в мемуарах бывшего главы Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой республики. Он называл погибшего главным куратором пыток сторонников независимости Донбасса в Мариуполе. "В так называемом "Донецком" управлении СБУ, особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, пытавшего и расстреливающего ополченцев", – заявлял Пинчук.Взрыв автомобиля с полковником СБУ произошел в пятницу утром, 31 марта. На месте происшествия в данный момент работают специалисты. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются правоохранительными органами.

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