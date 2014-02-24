ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Порошенко рисуется перед Трампом

21 февраля 2017, вторник, 17:59 – ИА СОЧИ-24

Порошенко рисуется перед Трампом
Порошенко рисуется перед Трампом
Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом.
Действия России, направленные на облегчение жизни людей в
Донецке и Луганске, Порошенко воспринимает в штыки. И использует их как повод
требовать от Запада ужесточения антироссийских санкций, считает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Константин Затулин."Порошенко заявил об этом, чтобы лишний раз
продемонстрировать, что он не спускает России никаких действий, направленных на
облегчение жизни людей в Донецке и Луганске. Толку от этих санкций никакого,
один только вред самой Украине. Но если господин Порошенко так этим озабочен,
то он может перестать получать российский газ, уголь, электроэнергию и
продолжать себя показывать", – заявил Затулин."Он цепляется за любой повод, чтобы спровоцировать
новые санкции против России со стороны Запада. Поэтому решение, принятое
Путиным, ему показалось достаточным поводом, чтобы вновь поднять эту кампанию
против России накануне важной для него встречи с Трампом, в том числе, чтобы
произвести впечатление на Запад", – цитирует депутата НСН.Затулин прокомментировал реакцию украинского президента на
решение Владимира Путина признать паспорта самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик. Порошенко в ответ на действия Москвы выступил за
ужесточение антироссийских санкций.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил,
что вопрос о возможных перспективах признания Москвой самопровозглашенных
республик Донбасса не является корректным. Решение о признании документов ЛНР и
ДНР принято из гуманитарных соображений, заявили в Кремле.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:15
Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина

В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»

сегодня, 18:30
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации

Бортпроводницы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась "борьба за стройность". Не прошедшие у руководства фейс-контроль стюардессы обратились в суд с жалобой на нарушение прав работников...»

сегодня, 18:14
В Москве возмутились русофобом Трампа

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»

сегодня, 17:59
Порошенко рисуется перед Трампом

Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом...»

сегодня, 17:45
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками...»

сегодня, 17:44
Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП..»

сегодня, 16:44
Киев испугался экологической катастрофы

Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»

сегодня, 16:31
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой

Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.