Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
22 февраля 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24
Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
Президент Украины Петр Порошенко накануне посетил траурный молебен о "Небесной сотне", погибшей на Майдане зимой 2014 года. Однако мероприятие оказалось для него не таким интересным, как происходящее в телефоне. Пока в Михайловском соборе Киева священнослужители поминали жертв кровавых событий, Порошенко решил немного отвлечься и достал мобильный телефон. Больше на траурное мероприятие глава украинского государства внимания не обращал. При этом у Порошенко возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена.Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, просмотр видеороликов и даже интимная переписка.
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