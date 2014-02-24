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Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне

22 февраля 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24

Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
Президент Украины Петр Порошенко накануне посетил траурный молебен о "Небесной сотне", погибшей на Майдане зимой 2014 года. Однако мероприятие оказалось для него не таким интересным, как происходящее в телефоне.
Пока в Михайловском соборе Киева священнослужители поминали жертв кровавых событий, Порошенко решил немного отвлечься и достал мобильный телефон. Больше на траурное мероприятие глава украинского государства внимания не обращал. При этом у Порошенко возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена.Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, просмотр видеороликов и даже интимная переписка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности..»

сегодня, 15:13
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса

Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности...»

сегодня, 14:46
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет...»

сегодня, 14:45
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна..»

сегодня, 14:31
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

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сегодня, 14:29
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