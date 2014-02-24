Порошенко сделал агрессивное заявление о России

22 января 2017, воскресенье, 13:31 – ИА СОЧИ-24



Порошенко сделал агрессивное заявление о России

Украина не должна отказываться от Донбасса, подобное решение не приведет к миру на востоке страны. Так Петр Порошенко отреагировал на идею некоторых политиков оставить самопровозглашенные ДНР И ЛНР."Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а высобирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", – заявил Порошенко наторжествах по случаю Дня соборности Украины.По словам президента, эти политические силы призывают вестисебя с жителями восточных районов, как будто они уже не граждане Украины. "Такаястратегия 100% до мира не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цельРоссии – вся Украина", – считает Порошенко.Украинский лидер также заявил, что до решения вопросовбезопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. Онзаверил, что Киев продолжает соблюдать Минские соглашения, передает "Интерфакс".Порошенко подчеркнул, что при этом Украина не отказываетсяот своих принципиальных позиций. "Более того в нелегком диалоге убедилинаших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированиюдолжен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросахбезопасности", – сказал президент.Ранее некоторые украинские депутаты неоднократно призывали нетолько сохранить экономическую блокаду Луганской и Донецкой областей, но и отказатьсяот этих территорий. Так, представитель фракции "Самопомощь" СеменСеменченко предложил Верховной раде временно отгородиться от этих территорий ивыстроить мощный пояс безопасности.

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