|20 февраля, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Порошенко спрятался от сторонников блокады Донбасса
20 февраля 2017, понедельник, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Масштабные акции протеста и памятные мероприятия запланированы
на 20 февраля в центре Киева. Власти ожидают продолжения беспорядков, которые
начались днем ранее. Сюда стянута тяжелая техника, усиленно дежурство несут
несколько тысяч бойцов Нацгвардии. У здания администрации президента дежурят
машины скорой помощи и пожарные.Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии бронированных
автобусов, на которых привезли бойцов спецподразделений. В первой половине дня
в украинской столице уже прошел митинг, посвящённый Дню памяти "Небесной
сотни" (погибших во время волнений на Майдане активистов). Как сообщается,
ближе к вечеру ожидаются сразу несколько акций протеста, организованных радикалами.
Они требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с территориями ДНР и
ЛНР, передает Life.ru.Президент Украины выступил против блокады поставок угля из
неконтролируемых районов Донбасса. Петр Порошенко провел заседание Совета
национальной безопасности и обороны, объявившего блокаду незаконной. А кабинет
министров Украины ввел в энергетике страны режим чрезвычайной ситуации, заявив,
что угля на украинских теплостанциях хватит в среднем на 40 дней. Днем ранее сторонники блокады не контролируемых Киевом
районов Донбасса не смогли установить палаточный городок возле администрации
президента Украины. Против митингующих выступила полиция, заранее перекрывшая
подступы к зданиям администрации, Верховной рады и правительства.Около сотни активистов отбивались от полиции огнетушителями.
Руководил ими депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Семен
Семенченко – бывший командир добровольческого батальона "Донбасс".
Полицейским на помощь прибыли бойцы Национальной гвардии, протестующим пришлось
отступить. В Стычках с правоохранителями пострадали по меньшей мере десять
человек, травмы получила сотрудница полиции. В конце января группа бывших участников военной операции в
Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на
ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву
территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой
группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В
связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в
энергетике с целью экономии ресурсов.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики
Игорь Плотницкий назвал железнодорожную блокаду Донбасса "циничным
нарушением прав и свобод человека, закрепленных международными нормами".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.