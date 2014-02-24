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Порошенко стал президентом поневоле
3 марта 2017, пятница, 20:16 – ИА СОЧИ-24
Ученик одной их харьковских школ спросил Порошенко – сможет ли
он стать президентом, если будет хорошо учиться. "Я никогда не ставил перед
собой такой цели, я строил заводы и давал людям рабочие места. И когда Украина
нуждалась в помощи, я не думал, что получу я. Хочу тебя заверить, если ты
будешь думать, чем ты полезен стране, то не останешься незамеченным", – ответил
Порошенко на вопрос школьника.
Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочных
выборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% избирателей.
Следующие выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Однако, есть предположения, что Петр Порошенко может и не
дождаться окончания срока своих полномочий. Как писали Dni.Ru, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинил
президента Украины в подготовке бегства в Испанию. Экс-парламентарий заявил,
что президент самолетами вывозит деньги в эту страну.
Стоит отметить, ранее эксперты заявили, что на Украине в
скором времени может смениться власть. Поспособствовать этому, по их мнению,
должна нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая за умение
создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик
президентов". О том, что Порошенко готовит пути отступления рассказал и экс-депутат
Рады Олег Царев. По его информации президент строит себе виллу в Испании. По
предположению политика, Порошенко осознает, что добровольческие батальоны
быстро его сместят, как только почувствуют, что он теряет поддержку Запада.
"Порошенко до сих пор остается у власти только потому, что, сделав переворот,
нацисты боятся не получить мировой поддержки, мирового признания", –
заявил Царев. При этом в случае новой смены власти Порошенко не сможет укрыться
в России или Белоруссии. Осознавая это, он подготовил себе дом в Испании,
добавил бывший нардеп.
Между тем, по данным журнала Forbes, в 2017 году Порошенко занял
шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается
в 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерской
корпорации Roshen – одного из крупнейших европейских производителей
кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией
"Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал" украинского
телевидения.
Источник:
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