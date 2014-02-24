Порошенко стал президентом поневоле

3 марта 2017, пятница, 20:16 – ИА СОЧИ-24



Порошенко стал президентом поневоле

Президент Украины Петр Порошенко сделал неожиданное признание. Разговорившись во время визита в Харьков с местным школьником, лидер страны сказал, что не собирался становиться президентом.Ученик одной их харьковских школ спросил Порошенко – сможет лион стать президентом, если будет хорошо учиться. "Я никогда не ставил передсобой такой цели, я строил заводы и давал людям рабочие места. И когда Украинануждалась в помощи, я не думал, что получу я. Хочу тебя заверить, если тыбудешь думать, чем ты полезен стране, то не останешься незамеченным", – ответилПорошенко на вопрос школьника.Петр Порошенко был избран президентом Украины на досрочныхвыборах в 2014 году в первом туре, за него проголосовали 54,7% избирателей.Следующие выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Однако, есть предположения, что Петр Порошенко может и недождаться окончания срока своих полномочий. Как писали Dni.Ru, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник обвинилпрезидента Украины в подготовке бегства в Испанию. Экс-парламентарий заявил,что президент самолетами вывозит деньги в эту страну.Стоит отметить, ранее эксперты заявили, что на Украине вскором времени может смениться власть. Поспособствовать этому, по их мнению,должна нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая за умениесоздавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщикпрезидентов". О том, что Порошенко готовит пути отступления рассказал и экс-депутатРады Олег Царев. По его информации президент строит себе виллу в Испании. Попредположению политика, Порошенко осознает, что добровольческие батальоныбыстро его сместят, как только почувствуют, что он теряет поддержку Запада."Порошенко до сих пор остается у власти только потому, что, сделав переворот,нацисты боятся не получить мировой поддержки, мирового признания", –заявил Царев. При этом в случае новой смены власти Порошенко не сможет укрытьсяв России или Белоруссии. Осознавая это, он подготовил себе дом в Испании,добавил бывший нардеп.Между тем, по данным журнала Forbes, в 2017 году Порошенко занялшестое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оцениваетсяв 858 миллионов долларов. Порошенко является основателем кондитерскойкорпорации Roshen – одного из крупнейших европейских производителейкондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией"Богдан". Ему также принадлежит "Пятый канал" украинскоготелевидения.

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