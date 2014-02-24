Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа

Произошедшее на днях резкое обострение ситуации в Донбассе вызвано желанием президента Петра Порошенко усилить свои позиции на фоне возможного улучшения отношений между Россией и США. Об этом изданию "ПолитНавигатор" заявил политолог Армен Гаспарян. По мнению эксперта, вина за резкую активизацию боевых действий в Донбассе лежит на Порошенко, который своими провокациями старается выставить Россию перед Западом в роли агрессора и сорвать таким образом возможное сближение Москвы и Вашингтона. "Для него совершенно очевидно, что истории Украины в том виде, в каком она была при администрации Обамы, больше не будет существовать. В этой связи у Порошенко остается только один вариант – это победоносная война", – полагает Гаспарян.Резкое обострение ситуации в Донбассе прокомментировал депутат парламента самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Владислав Бердичевский. По его мнению, Путин и Трамп уже наметили общие контуры урегулирования ситуации на Украине, и Порошенко, понимая, что терять ему больше нечего, пытается спровоцировать конфликт в надежде на срыв сделки Вашингтона и Москвы. "Думаю, интенсивные обстрелы будут продолжаться. Грядут резкие изменения мировой политики в отношении Украины, о чем Трамп неоднократно говорил. Просто Украина находится на одном из последних мест в интересах США, до нее еще очередь не дошла", – сказал представитель ДНР. Резкая эскалация ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрядов ополченцев произошла в прошедшие выходные. Подчиненные Киеву силы в очередной раз обстреляли из артиллерии территорию Донецкой и Луганской республик. Сильнее всех досталось Макеевке, где один человек погиб, а трое получили ранения разной степени тяжести. При этом потери несут и украинские войска, пытающиеся атаковать позиции армий ДНР и ЛНР. Как утверждают военные источники в непризнанных республиках, потери ВСУ составили несколько десятков человек. Dni.Ru ранее писали, что президент США готовится к пересмотру отношений Вашингтона и Киева. В числе первоочередных мер новый глава Белого дома может провести ревизию финансовых средств, выделенных Вашингтоном в качестве помощи Киеву. Как сообщало ранее американское издание RealClearDefense, не исключен вариант, что новая администрация США потребует от Киева возврата выделенных средств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»