Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа

30 января 2017, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа

Произошедшее на днях резкое обострение ситуации в Донбассе вызвано желанием президента Петра Порошенко усилить свои позиции на фоне возможного улучшения отношений между Россией и США. Об этом изданию "ПолитНавигатор" заявил политолог Армен Гаспарян.По мнению эксперта, вина за резкую активизацию боевых действий в Донбассе лежит на Порошенко, который своими провокациями старается выставить Россию перед Западом в роли агрессора и сорвать таким образом возможное сближение Москвы и Вашингтона. "Для него совершенно очевидно, что истории Украины в том виде, в каком она была при администрации Обамы, больше не будет существовать. В этой связи у Порошенко остается только один вариант – это победоносная война", – полагает Гаспарян.Резкое обострение ситуации в Донбассе прокомментировал депутат парламента самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Владислав Бердичевский. По его мнению, Путин и Трамп уже наметили общие контуры урегулирования ситуации на Украине, и Порошенко, понимая, что терять ему больше нечего, пытается спровоцировать конфликт в надежде на срыв сделки Вашингтона и Москвы. "Думаю, интенсивные обстрелы будут продолжаться. Грядут резкие изменения мировой политики в отношении Украины, о чем Трамп неоднократно говорил. Просто Украина находится на одном из последних мест в интересах США, до нее еще очередь не дошла", – сказал представитель ДНР. Резкая эскалация ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрядов ополченцев произошла в прошедшие выходные. Подчиненные Киеву силы в очередной раз обстреляли из артиллерии территорию Донецкой и Луганской республик. Сильнее всех досталось Макеевке, где один человек погиб, а трое получили ранения разной степени тяжести. При этом потери несут и украинские войска, пытающиеся атаковать позиции армий ДНР и ЛНР. Как утверждают военные источники в непризнанных республиках, потери ВСУ составили несколько десятков человек.Dni.Ru ранее писали, что президент США готовится к пересмотру отношений Вашингтона и Киева. В числе первоочередных мер новый глава Белого дома может провести ревизию финансовых средств, выделенных Вашингтоном в качестве помощи Киеву. Как сообщало ранее американское издание RealClearDefense, не исключен вариант, что новая администрация США потребует от Киева возврата выделенных средств.

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