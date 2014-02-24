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Порошенко в Донбассе пошел ва-банк
7 февраля 2017, вторник, 10:59 – ИА СОЧИ-24
Украина в последнее время все чаще прибегала к тактике
"ползучего наступления", вторгаясь в ничейную зону в районе линии
размежевания сил. И происходило это во многом благодаря усилиям секретаря Совбеза
Александра Турчинова, пишет издание Foreing Policy. По мнению авторов статьи,
своими действиями Турчинов, выступающий за полную блокаду Донбасса,
зарабатывает политические очки: ходят слухи, что он снова нацелился на
кресло президента Украины.Что же касается действующего украинского лидера, он
пытается использовать эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы указать Трампу,
какую цену может иметь сближение с российским президентом Владимиром Путиным.
Наметившийся курс на улучшение отношений между Белым домом и Кремлем не может
радовать Петра Порошенко, а отсутствие реакции Вашингтона по этому вопросу лишь
усиливает неопределенность для всех вовлеченных в конфликт сторон.Украинский президент "внезапно" прервал визит в Берлин из-за ситуации в Авдеевке: якобы чтобы "координировать
действия правительства и не допустить гуманитарной катастрофы". Эскалация конфликта в Донбассе не случайно произошла в то
время, когда у президента Украины Петра Порошенко были намечены встречи с
канцлером Германии Ангелой Меркель и ключевыми политиками Дании и Литвы. Как
утверждает военно-дипломатический источник в Москве, это связано с тем, что
Киев заранее спланировал обострение ситуации на востоке страны. Политологи
уверены, что таким образом Украина пыталась "актуализировать тезис об
ответственности России".Проанализировав ситуацию в зоне конфликта, эксперты приходят
к единому мнению: руководство Украины заранее спланировало наступление. Еще в
начале января Киев направил к Донецку 16 эшелонов с боеприпасами для
РСЗО и 152-миллиметровых орудий. Кроме того, в зону боев перебросили батальон "Донбасс"
и три батальона полка "Азов". Также были усилены четыре бригады,
включая десантно-штурмовую. Из тыловых районов к линии соприкосновения было перемещено
не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО. Наблюдатели
особо отмечают, что доставленные боеприпасы явно не предназначались для
длительного хранения: груз сразу направили в подразделения первого эшелона и
выложили на грунт.
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