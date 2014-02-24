Порошенко в Донбассе пошел ва-банк

7 февраля 2017, вторник, 10:59 – ИА СОЧИ-24



Порошенко в Донбассе пошел ва-банк

Петр Порошенко решил показать президенту США, какую цену ему придется платить за сближение с Путиным. Обострение обстановки в Донбассе должно напомнить Западу об "ответственности России". Само же наступление на юго-востоке Украины готовилось еще в начале января.Украина в последнее время все чаще прибегала к тактике"ползучего наступления", вторгаясь в ничейную зону в районе линииразмежевания сил. И происходило это во многом благодаря усилиям секретаря СовбезаАлександра Турчинова, пишет издание Foreing Policy. По мнению авторов статьи,своими действиями Турчинов, выступающий за полную блокаду Донбасса,зарабатывает политические очки: ходят слухи, что он снова нацелился накресло президента Украины.Что же касается действующего украинского лидера, онпытается использовать эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы указать Трампу,какую цену может иметь сближение с российским президентом Владимиром Путиным.Наметившийся курс на улучшение отношений между Белым домом и Кремлем не можетрадовать Петра Порошенко, а отсутствие реакции Вашингтона по этому вопросу лишьусиливает неопределенность для всех вовлеченных в конфликт сторон.Украинский президент "внезапно" прервал визит в Берлин из-за ситуации в Авдеевке: якобы чтобы "координироватьдействия правительства и не допустить гуманитарной катастрофы". Эскалация конфликта в Донбассе не случайно произошла в товремя, когда у президента Украины Петра Порошенко были намечены встречи сканцлером Германии Ангелой Меркель и ключевыми политиками Дании и Литвы. Какутверждает военно-дипломатический источник в Москве, это связано с тем, чтоКиев заранее спланировал обострение ситуации на востоке страны. Политологиуверены, что таким образом Украина пыталась "актуализировать тезис обответственности России".Проанализировав ситуацию в зоне конфликта, эксперты приходятк единому мнению: руководство Украины заранее спланировало наступление. Еще вначале января Киев направил к Донецку 16 эшелонов с боеприпасами дляРСЗО и 152-миллиметровых орудий. Кроме того, в зону боев перебросили батальон "Донбасс"и три батальона полка "Азов". Также были усилены четыре бригады,включая десантно-штурмовую. Из тыловых районов к линии соприкосновения было перемещеноне менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО. Наблюдателиособо отмечают, что доставленные боеприпасы явно не предназначались длядлительного хранения: груз сразу направили в подразделения первого эшелона ивыложили на грунт.

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