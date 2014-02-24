Порошенко в Финляндии строит козни против России

24 января 2017, вторник, 15:13 – ИА СОЧИ-24



Порошенко в Финляндии строит козни против России

Президент Украины Петр Порошенко испугался политических рисков проекта "Северный поток – 2". Во время визита в Хельсинки украинский лидер выразил надежду, что Финляндия будет придерживаться принципиальной позиции по поводу строительства российской стороной второго газопровода на дне Балтийского моря.Порошенко посетовал на то, что Украина может пострадать отдействий России при реализации масштабного проекта. "Говоря осотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позициюФинляндии по проекту "Северный поток – 2". Так называемая коммерческаяпривлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", – сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии СаулиНиинисте.Во время официального визита Петра Порошенко в Финляндиюподписан меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности,возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. До этого в Киевенеоднократно звучали опасения по поводу реализации проекта "Северныйпоток – 2", который понизит возможности Украины как одного их ключевых транзитеровгаза в Европу.Сама Финляндия рассматривает "Северный поток – 2"исключительно как коммерческий проект и никогда не заявляла о каких-либополитических рисках строительства газопровода.Проект расширения "Северного потока – 1" возник в 2015 году из-засложностей в осуществлении проектов по доставке газа из России в ЗападнуюЕвропу по дну Черного моря. "Северный поток – 2" предполагаетстроительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год отпобережья России по дну Балтийского моря до Германии. Новый газопроводпланируется проложить рядом с уже существующей трубой "Северного потока – 1".Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода"Северный поток – 2" создана компания Nord Stream 2.Ранее партнеры по проекту – Engie, "Газпром", OMV,Shell, Uniper и Wintershall – сообщали, что решили отозвать поданное в Польшеуведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Планировалось,что зарубежные компании станут акционерами с долями по 10% компании Nord Stream2, которая пока целиком принадлежит "Газпрому".Капитальные затраты на "Северный поток – 2"ожидаются на уровне восьми миллиардов евро, вместе со стоимостью заимствований суммаможет достичь 9,9 миллиарда евро, сообщал ранее зампред правления"Газпрома" Александр Медведев. Также известно, что российская компанияпрофинансирует "Северный поток – 2" в 2017 году на более чем 110 миллиардоврублей. Структура проекта пока до конца не определена, носегодня, 24 января, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубковсообщил, что вопросы, связанные с финансированием "Северногопотока – 2", должны быть решены в ближайшие месяцы.

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