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Порошенко воткнул Меркель нож в спину
10 марта 2017, пятница, 09:14 – ИА СОЧИ-24
Интересы Петра Порошенко представлял министр
иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в США с рабочим
визитом. По его словам, для запуска подобного формата переговоров Киев нуждается
в поддержке Вашингтона. При этом на Украине считают, что Америка должна играть
ключевую роль в консультациях и по Донбассу, и по Крыму.
Климкин заявил, что убедился в намерении США оставаться
максимально вовлеченными в процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Министр пообещал вскоре сообщить детали новых способов давления на Россию, которые, по его словам, обсуждались с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Впрочем, эксперты назвали ожидания Климкина иллюзиями. "Я
не вижу ни со стороны американцев, ни со стороны французов, ни со стороны
британцев желания в какой-то другой форме приобщиться к поиску решения
конфликта в Донбассе. Они заняты другими делами, и тема Украины не является для
них такой уж ключевой", – отметил руководитель программ Восточной Европы и
Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер.
Американские аналитики посчитали инициативу украинского
министра преждевременной, передает Deutsche Welle. "Позиция Вашингтона по
конфликту на Украине остается неясной из-за внутренних противоречий в
администрации Трампа", – пояснила научный сотрудник Института Катона Эмма
Эшфорд.
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