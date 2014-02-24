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Порошенко воткнул Меркель нож в спину

10 марта 2017, пятница, 09:14 – ИА СОЧИ-24

Порошенко воткнул Меркель нож в спину
Порошенко воткнул Меркель нож в спину
Президент Украины Петр Порошенко решил тайком сменить нормандский формат переговоров о минских соглашениях. Политик захотел устранить Франсуа Олланда и Ангелу Меркель, которая несколько лет стояла за него горой, и попросил помощи у США.
Интересы Петра Порошенко представлял министр
иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в США с рабочим
визитом. По его словам, для запуска подобного формата переговоров Киев нуждается
в поддержке Вашингтона. При этом на Украине считают, что Америка должна играть
ключевую роль в консультациях и по Донбассу, и по Крыму.
Климкин заявил, что убедился в намерении США оставаться
максимально вовлеченными в процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Министр пообещал вскоре сообщить детали новых способов давления на Россию, которые, по его словам, обсуждались с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Впрочем, эксперты назвали ожидания Климкина иллюзиями. "Я
не вижу ни со стороны американцев, ни со стороны французов, ни со стороны
британцев желания в какой-то другой форме приобщиться к поиску решения
конфликта в Донбассе. Они заняты другими делами, и тема Украины не является для
них такой уж ключевой", – отметил руководитель программ Восточной Европы и
Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер.
Американские аналитики посчитали инициативу украинского
министра преждевременной, передает Deutsche Welle. "Позиция Вашингтона по
конфликту на Украине остается неясной из-за внутренних противоречий в
администрации Трампа", – пояснила научный сотрудник Института Катона Эмма
Эшфорд.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:43
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге

Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»

сегодня, 13:01
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В пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет компании Eczacibasi..»

сегодня, 12:58
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи

Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»

сегодня, 12:43
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сегодня, 12:15
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